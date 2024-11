MP 25 -messuilla upeita rakennettuja moottoripyöriä ja mopoja

Ilmoittautumisaika sekä Petrol Circus Custom Bike Show’hun (petrol.circus@pp.inet.fi) että MP Jonnelaan (https://mp.messukeskus.com/tapahtumassa/mp-jonnela/ ) on avoinna vuoden loppuun asti ja valinnasta tiedotetaan rakentajille heti vuoden alussa.



Rakennetut moottoripyörät kisaavat neljässä luokassa



Petrol Circus Custom Bike Show on ainoa moottoripyörämessujen yhteydessä järjestettävä rakennettujen moottoripyörien näyttely. Se järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 omana tapahtumanaan. Rakennettujen moottoripyörien näyttely on järjestetty MP-messujen yhteydessä jo yli 10 vuotta. Tapahtuman promoottorina toimii Jarno”Japi” Åström. Tälläkin kertaa moottoripyörät kisaavat neljässä luokassa. Tuomaristo valitsee messuilla voittajan lisäksi toiseksi ja kolmanneksi parhaat pyörät Classic-, Custom-, Open- ja Street-luokissa. Lisäksi palkitaan Näyttelyn paras pyörä ja Tuomariston valinta. ”Ilmoittautuminen Petrol Circukseen on alkanut vilkkaasti ja voin jo nyt luvata, että MP-messuilla on nähtävissä upeita rakennettuja moottoripyöriä. Nyt haetaan muun muassa vaikutteita 80-luvulta. Monien moottoripyörien aihiot on juuri tältä ajalta”, kertoo Japi. Petrol Circuksessa on useita osastoja ja tapahtumaan osallistuu monen muun moottoripyörärakentamiseen liittyvän yrityksen lisäksi Modified Motorcycle Association of Finland MMAF, joka on moottoripyörärakentajien oma edunvalvontayhdistys.

MP Jonnelan tarjonta tuplaantuu

MP Jonnela laajenee ja siirtyy omaan halliinsa Messukeskuksen yläkertaan. Sinne mahtuu ensi helmikuussa tuplasti enemmän tuunattuja mopoja, skoottereita, kevytmoottoripyöriä ja mökijöitä kuin viime kerralla. ”MP Jonnela toteutettiin vuonna 2024 ensimmäistä kertaa ja se oli tosi suosittu. Nyt olemme kehittäneet teema-aluetta ja kasvattaneet näyttelyyn tulevien menopelien määrän noin kahteensataan. Tämä on tuplasti enemmän kuin viime kerralla. Lisäksi tuotamme näyttelyn ympärille paljon alle 18-vuotiaille suunnattua ohjelmaa. Stunt Freaks Team tulee mukaan kokonaisuuteen entistä suuremmalla panostuksella ja luvassa on kovaa menoa – totta kai. Lisäksi alueella on osastoja. Mukana vahvasti muun muassa Mopoilevat nuoret ry. Alueen Red Devil -ohjelmalavalla on kisoja, haastatteluja, dj ja paljon ohjelmaa nuorille. Hengailualueita on useita. Maahantuojat kokoavat MP Jonnela -halliin myös uusien mopojen, kevareiden ja skoottereiden näyttelyn”, kertoo projektijohtaja Niko Kantola. ”Olemme myös kiinnittäneet MP-tiimiin uuden jäsenen Jan-Michael ”Lillis” Merivirran, joka omalla osaamisellaan varmistaa, että MP Jonnelaan on helppo tuoda mopoja ja muita tuunattuja menopelejä. Lillis on tärkeä yhteyshenkilö MP Jonnelaan menopelejä tuoville nuorille.”

Jan-Michael ”Lillis” Merivirta on hoitanut American Car Show’n rakennettujen moottoripyörein MC Heaven -teemaa vuodesta 2018. ”Moottoripyöräilyn tulevaisuus on nuorissa ja haluamme panostaa tähän MP Jonnela -kokonaisuuteen entistä enemmän. Olemme jo nyt saaneet noin 500 ilmoittautumista näyttelyyn. Nuorilta saamamme palaute on myös ollut innostunutta ja positiivista. MP-messuille halutaan tulla esittelemään tuunattuja mopoja tai muita tuunattuja menopelejä. Harrastuksen kautta otetaan tärkeitä askelia moottoripyöräilyn ja moottoripyörärakentamiseenkin pariin”, toteaa Lillis. MP Jonnelan menopeleistä palkitaan paras yleisöäänestyksen kautta. Voittaja saa MP Jonnela Nuori rakentaja -kunniakirjan ja lahjakortin. Tapahtumassa palkitaan myös eniten somenäkyvyyttä saanut menopeli.

Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 25 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 31.1.–2.2.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Petrol Circus Custom Bike Show ja MP Jonnela ovat osa MP-messuja.



