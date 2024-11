Oranssit päivät -kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Apua lähisuhdeväkivaltaan saa Nollalinja-puhelinpalvelusta ja turvakodeista vuorokauden ympäri

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ongelma. Suomessa joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa ja vuosittain ainakin 50 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa (UN Women Suomi). Nollalinja on ilmainen valtakunnallinen auttava puhelin, jonne voi soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005. Nollalinjalta saa keskusteluapua sekä tietoa turvakodeista ja niiden vapaista paikoista. Suomessa on 28 turvakotia, jotka auttavat lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita henkilöistä ja perheitä ikään ja sukupuoleen katsomatta.

–Turvakotiin voi soittaa tai tulla mihin kellonaikaan tahansa, sillä meillä on turvakodissa aina henkilökuntaa paikalla. Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta eikä avun pyytäminen ole häpeä. Lähisuhdeväkivaltatyön ammattilaiset ovat sitä varten, että he auttavat ja tukevat, sanoo Porvoon turvakodin esihenkilö Marika Johansson. Porvoossa sijaitseva turvakoti palvelee ensisijaisesti koko Itä-Uudenmaan aluetta, mutta kaikkiin Suomen turvakoteihin voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta.

Turvakodin henkilökunta on erikoistunut auttamaan lähisuhdeväkivallan uhreja. Turvakoti on kodinomainen paikka, missä saa suojaa ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakoti on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan uhreille ja sen uhan alla eläville iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Porvoon turvakodissa ohjaajana työskentelevä Miia Heikkilä iloitsee Porvoon kaupungin mukanaolosta kampanjassa. Hän kannustaa ja haastaa kaikkia Itä-Uudellamaalla toimivia, niin yksityishenkilöitä kun yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita, osallistumaan Oranssit päivät -kampanjaan. Heikkilä kertoo, että Porvoon turvakodin kampanjointia voi seurata Instagram-tilillä Oranssien päivien ajan. – Asian esiin nostaminen on tärkeää, sillä myös Suomessa naisten kokema väkivalta on suuri ongelma. Annetaan väkivallattoman tulevaisuuden olla yhteinen päämäärämme, Heikkilä sanoo.

Jokainen voi osallistu kampanjaan

Kampanjaan voi osallistua monin eri tavoin, esimerkiksi oranssiin väriin pukeutumalla, valaisemalla kotisi tai työpaikkasi oranssilla ja kannustamalla ystäviäsi, työkavereitasi ja työyhteisöäsi tekemään samoin. Tänä vuonna Porvoossa nähdään oranssia toivon väriä katukuvassa, kun kävelysilta valaistaan oranssiksi.

Kerro kampanjasta työpaikallasi, koulussasi tai harrastusryhmässä ja kutsu kaikki mukaan tunnustamaan oranssia väriä väkivaltaa vastaan. Halutessasi julkaise oma kuvasi sosiaalisessa mediassa hashtageilla #oranssitpäivät #väkivaltaavastaan #orangetheworld ja #noexcuse

Apunasi