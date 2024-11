Pirkanmaan ELY-keskus: Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen on hoidettava ympäristövelvoitteensa vuoden loppuun mennessä

Pirkanmaan ELY-keskuksen antaman poikkeuksellisen tilanteen päätöksen mukaan Tampereen Ruskossa sijaitsevan Remeo Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen alueella olevia jätteitä saa käsitellä vain niiden poiskuljettamista varten. Kaikki laitosalueella varastoituna oleva jäte, palanut materiaali sekä sammutusjätevedet tulee toimittaa pois alueelta. Laitosalue ympäristöineen tulee siivota kuormien kuljetuksesta aiheutuneesta roskaantumisesta alkaen. Lisäksi toiminnanharjoittajan on vastattava kaikista siivouksen kustannuksista.

Päätöksessään Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on torjuttava haittaeläimet, kuten rotat, ulkopuolisen tuholaistorjuntaan erikoistuneen asiantuntijan toimesta.

Päätöksessä määrätyt toimenpiteet pitää olla tehtynä vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus tarkastaa laitoksen tilanteen ja harkitsee jatkotoimia.

Päätös sisältää useita ympäristömääräyksiä

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös sisältää alueen ympäristöä ja vesistöjä koskevia määräyksiä, kuten Houkanojan ja Vihiojan säännöllistä tarkkailua sekä edellytyksen Tampereen Lintuhytin asuinalueen rakennusten sisä- ja ulkopintanäytteidenotoista. Toiminnanharjoittaja on velvollinen vastaamaan myös kaikista seurantaan ja näytteidenottoon liittyvistä kustannuksista. Lisäksi toiminnanharjoittajan on kustannettava myös aiemmin viime viikolla Tampereen yliopiston tulipalon vaikutusalueella tekemät ilmapäästömittaukset.

Päätöksessä edellytetään, että Houkanojan ja Vihiojan tarkkailutulosten pohjalta tulee laatia ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvitys sammutusvesien ja -vaahtojen vaikutuksesta alapuoliseen vesistöön ja Houkanojassa sekä sen varrella eläviin herkkiin eliölajeihin. Palon- ja sammutustöiden vaikutusalueelle tulee laatia lajikartoitus seuraavan kasvukauden puitteissa. Lisäksi toiminnanharjoittajan on tilattava ja kustannettava alueen hiekkalaatikoista otettujen näytteiden analysointi, ja Lintuhytin yleisten alueiden hiekkalaatikoiden hiekan vaihdoista aiheutuneet kustannukset on korvattava.

Laitoksen tilanne ympäristövaikutusten osalta nyt

Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella noin viikon jatkunut tulipalo on nyt jälkihoidossa. Pirkanmaan pelastuslaitos purki 5. marraskuuta antamansa vaaratiedotteen 9. marraskuuta. Tällä hetkellä alueelta on jo ajettu jätettä muihin jätteiden vastaanottopaikkoihin. Tulipalon sammutuksesta kerättyjä vesiä on viety jatkokäsittelyyn, mutta suuri osa on varastoituna vielä laitosalueella.

Tampereen kaupungin terveyden ja -ympäristönsuojelu tiedotti lauantaina 9. marraskuuta, että alueen hiukkaspitoisuudet ovat palautuneet lähes normaalille tasolle.

Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa akuuttia tilannetta

Pirkanmaan ELY-keskus keskittyy tällä hetkellä Ruskon jätteenkäsittelynlaitoksen palosta aiheutuneen akuutin tilanteen hoitamiseen ja valvontaan sekä asiantuntija-avun antamiseen muille viranomaisille.

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa aiheesta säännöllisesti tilanteen edetessä.

