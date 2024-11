Savotta on seurantareality ihmisistä, jotka elävät metsästä. He ovat metsureita, metsäkoneenkuljettajia ja metsäalan yrittäjiä, joiden päivittäinen työ ja arki vievät katsojan metsänhoidon vaativiin tehtäviin ja sen arvaamattomiin olosuhteisiin. Sarjassa avataan lisäksi puukaupan monivaiheista prosessia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.



Mukana nähdään keihäänheiton moninkertaiset arvokisamitalistit Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen, jotka ovat hypänneet rohkeasti uudelle uralle metsäalan yrittäjinä. Muutama vuosi sitten he perustivat metsäalan yrityksen, Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy:n. Yritys tarjoaa metsäkoneurakointi- ja lentolannoituspalveluita. Sarjaan he lähtivät mukaan, koska halusivat tuoda nostetta ja näkyvyyttä metsäalalle.



– Metsä on suomalaisille kuin vihreää kultaa, Antti kuvailee.



Savotta tuo esiin suomalaisten monipuolista luontosuhdetta uudesta näkökulmasta. Henkilötarinoiden lisäksi sarjaa tähdittää suomalainen upea ja monimuotoinen metsä, joka kutsuu katsojat sen siimekseen.



Savotan tuottaa tuotantoyhtiö Filmbutik. Ohjelma on tehty yhteistyössä UPM Metsän kanssa.



– Päätös yhteistyöstä oli helppo, sillä myös meille on tärkeää tuoda metsäalaa ja sen ammattilaisia lähemmäksi suomalaisia, UPM Metsän viestintä- ja markkinointijohtaja Sami Oksa sanoo.



Savotta alkaa Nelosella ja Ruudussa huhtikuussa 2025.

Antti Ruuskanen, 40

Antti Ruuskanen on suomalainen keihäänheiton Euroopan-mestari ja olympiamitalisti, nykyinen metsäalan yrittäjä. Metsäalalle siirtyminen oli Antille luontevaa, onhan hän maatilan poikana ollut aina kiinnostunut metsänhoidosta, ja huippu-urheilijana metsä toimi hänelle latautumispaikkana. Alanvaihto on sujunut hyvin, mutta vauhtia ja monenlaisia tilanteita on jo ehtinyt matkan varrella sattua.



– Metsäalalla on ihan perinteinen juttu, että asioita sattuu ja tapahtuu ja tilanteet tulevat nopeasti ja ilmoittamatta, Antti kertoo.

Kilpailuhenkisyys ei kuitenkin ole täysin unohtunut, ainakin mitä tulee yhtiökumppaneiden väliseen kemiaan.



– Kerran urheilija, aina urheilija. Kun tuolla yhdessä lompsimme, niin aina joku kisa keksitään, Antti naurahtaa.

Tero Pitkämäki, 41

Tero Pitkämäki on suomalainen keihäslegenda, joka on olympiamitalisti, maailmanmestari ja moninkertainen arvokisamitalisti. kertoo yritystoiminnan ja kilpaurheilun olevan hyvinkin lähellä toisiaan, ja huippu-urheiluajan oppeja sovelletaan nyt metsäalan yrittäjänä.



– Huippu-urheiluhan on yrittäjyyttä parhaimmillaan, Tero kuvaa.



Yrittäjyyden lisäksi vauhtia tarjoaa meneväinen perhe. Terolla on kolme lasta, joista kaikki ovat kovia harrastamaan. Usein harrastukset ovat vielä eri paikkakunnilla.

– Iltaisin olen heille taksinkuljettaja, aamut ja päivät teen töitä. Sellaista show’ta se arki meillä on, Tero kuvailee.