Tienkäyttäjät ovat puhuneet: Maanteiden kuntoon kesäkaudella oltiin koko Suomessa viime vuotta tyytyväisempiä, mutta kaakossa tyytyväisyys hieman laski

Valtakunnallisesti kokonaistyytyväisyyden nousun taustalla on erityisesti ammattiautoilijoiden tyytyväisyyden kasvu. Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kesäkauden tulokset osoittavat, että etenkin raskaan liikenteen edustajat ovat edellisvuotta tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon. Tyytyväisyys kasvoi sekä pääteiden että muiden teiden osalta ja nousi lähemmäksi yksityishenkilöiden tasoa.

Kaakossa vilkas päällystäminen ei vaikuttanut raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyyteen

Tienkäyttäjät kokeva päällysteiden kunnon erittäin merkittäväksi tekijäksi, ja siihen panostaminen on tärkeää. Tyytyväisyyskyselytutkimuksen tulkinnassa Kaakkois-Suomessa ei nähty tilastollisesti merkittävää muutosta, vaikka tyytyväisyys laskikin hieman.

- Kaakkois-Suomen osalta luvut kertovat kuitenkin, että ammattiautoilijoiden tyytyväisyydessä on laskeva trendi. Erityisesti päällysteiden kuntoon pääteillä oltiin viime vuotta tyytymättömiä, vaikka päällystemäärät vilkkaalla tiestöllä olivat Kaakkois-Suomessa suuret, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama. Korjausvelkarahoituksen myötä päällysterahoituksen kokonaismäärä nousi tänä vuonna 20,4 milj. euroon.



Yksityishenkilöiden osalta kokonaistyytyväisyyden muutos parempaan oli maltillinen. Pääteiden kuntoon oltiin vuotta 2023 tyytyväisempiä, mutta tyytyväisyys muiden teiden kuntoon on ollut loivassa laskussa jo vuodesta 2020 alkaen. Kuoppiin, halkeamiin ja muihin pintavaurioihin kyllästyneet autoilijat kokevat päällysteiden kunnon vaikuttavan sekä liikenneturvallisuuteen että ajoneuvojen kunnossapitoon. Tuloksissa näkyvät edelleen aiempien vuosien niukemmat päällystysmäärät, kun pääteitä on jouduttu priorisoimaan.

“Tänä vuonna päällystetiin runsaat 4 000 kilometriä maanteitä hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin ja runsaasti myös pääteiden ulkopuolella. Täysimääräisesti päällystykset näkyvät tienkäyttäjien tyytyväisyydessä tyypillisesti vasta vuoden viiveellä”, kertoo teiden kunnossapidon ohjausosaston johtaja Lars Westermark Väylävirastosta.

Tyytyväisyys kaakossa sorateiden kuntoon keväällä ei suuremmin laskenut yksityishenkilöiden vastauksissa. Sen sijaan raskaan liikenteen tyytyväisyys on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2020 alkaen.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kahdesti vuodessa

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Nyt julkaistut tulokset ovat kesäkauden tutkimuksesta, joka toteutettiin 15.8.-25.9.2024. Yksityishenkilöiden tiedonkeruu tehtiin online-paneelissa, raskaan liikenteen puolestaan kirjekyselyllä, johon tarjottiin lisäksi sähköinen vastausmahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 4 603 yksityishenkilöä ja 1 281 ammattiautoilijaa.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.