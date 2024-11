Antibioottiresistenssi voi yllättää matkailijan – vältä ikävät tuliaiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttavat ulkomaille matkaavia huolehtimaan hyvästä käsi- ja ruokahygieniasta sekä vastuullisesta antibioottien käytöstä.

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat muualla maailmassa yleisempiä kuin Suomessa ja kaukomaille matkustaessa saattaa helposti saada resistenssin bakteerin esimerkiksi vedestä tai ruuasta.

"Antibioottiresistenssi lisääntyy nopeimmin trooppisella vyöhykkeellä ja köyhillä alueilla, joissa väestön tiheys on suuri, hygieniassa on puutteita ja antibiootteja käytetään paljon. Tropiikin matkan jälkeen 20–70 prosenttia matkailijoista kantaa moniresistenttejä bakteereja kuten ESBL-bakteereja, joille on kehittynyt vastustuskyky keskeisille hoidossa käytettäville antibiooteille", sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Antibioottiresistenssi kuormittaa myös terveydenhuoltoa. EU:ssa noin 75 prosenttia resistenssin aiheuttamasta tautitaakasta liittyy hoitolaitoksiin. Tautitaakka tarkoittaa lisääntynyttä kuolleisuutta, menetettyjä terveitä elinvuosia, pidentyneitä hoitojaksoja mutta antibioottiresistenssi lisää myös terveydenhuollon kustannuksia.

Lisääntyessään antibioottiresistenssi vaarantaa modernin terveydenhuollon. Tällöin tavalliset infektiot voivat olla ihmiselle kohtalokkaita.

Miten matkalla kannattaa toimia?

Matkailija voi omalla toiminnallaan turvata onnistunutta matkaa.

Ennen matkaa

Huolehdi rokotussuojasta ajoissa ennen matkaa.

Lähde matkalle terveenä.

Matkalla

Huolehdi käsihygieniasta.

Juo vain pullotettua vettä. Suosi kypsennettyä ruokaa. Kuori hedelmät ja vihannekset.

Ihaile vieraita eläimiä etäältä, älä koske niihin tai ruoki niitä.

Jos sairastut, mene lääkäriin. Älä osta antibiootteja ilman reseptiä.

Matkan jälkeen

Jos sairastut matkan jälkeen, muista kertoa matkastasi Suomen terveydenhuollossa.

Euroopan antibioottipäivää vietetään 18. marraskuuta

Marraskuun 18. päivänä vietetään Euroopan antibioottipäivää, joka käynnistää samalla koko viikon mittaisen Maailman terveysjärjestön (WHO) antibioottiresistenssin vastaisen teemaviikon. THL ja Fimea ovat mukana kampanjoimassa.

Jari Jalava

johtava asiantuntija

THL

puh. 029 524 6629

etunimi.sukunimi@thl.fi

Riitta Niittyvuopio

ylilääkäri

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

puh. 029 522 3451

etunimi.sukunimi@fimea.fi