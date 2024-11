Apteekki 51 on Vuoden opetusapteekki

Helsingin Pasilassa kauppakeskus Triplassa sijaitseva Apteekki 51 on palkittu tänään (15.11.) Vuoden opetusapteekkina 2024 Farmasian Päivien avajaisissa.

Kilpailun kärkiehdokkaat valitaan apteekkiharjoittelussa olleiden farmasian opiskelijoiden palautteen perusteella. Voittajan päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä.

– Apteekki 51 sai erinomaiset pisteet kaikilla arvioitavilla osa-alueilla. Työryhmä oli päätöksessään yksimielinen, kertoo yliopisto-opettaja Katja Leiman Helsingin yliopistosta.

Opiskelijapalautteessa apteekki sai kokonaisarvosanan 9,9. Palautteessa korostuivat ohjaamisen hyvä resursointi, motivoitunut ja auttavainen henkilökunta sekä apteekin myönteinen ilmapiiri.

Apteekissa tehdään merkityksellistä työtä

Vuoden opetusapteekki -tunnustus otettiin Apteekki 51:ssa vastaan iloisina.

– Olen ylpeä koko meidän henkilökunnasta, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä opiskelijoiden ohjaamisessa, kertoo apteekkari Ari Sojakka.

Apteekki kouluttaa vuosittain 5-6 farmasian opiskelijaa pääasiassa Helsingin yliopistosta. Tulijoita olisi joka vuosi enemmän kuin harjoitteluun on mahdollista ottaa. Sojakka pitää erittäin tärkeänä, että opiskelijat saavat harjoittelun aikana hyvän kuvan apteekkityöstä ja koko apteekkialasta.

– Monet farmasian opiskelijat hakeutuvat sairaala-apteekkiin tai lääketeollisuuteen, koska he luulevat apteekkityön olevan tylsää. Haluamme näyttää, että apteekeissa tehdään merkityksellistä työtä päivittäin, hän sanoo.

Apteekki 51 on vilkas kauppakeskusapteekki, jossa käy paljon nuoria aikuisia ja alle 40-vuotiaita. Iäkkäitä vakioasiakkaita on selvästi vähemmän kuin apteekeissa yleensä, moni piipahtaa apteekissa ohikulkumatkalla. Tämä korostaa itsehoitopuolen merkitystä, vaikka apteekki toimittaakin yli 100 000 reseptiä vuodessa.

Harjoittelu kuuluu farmasian opintoihin

Apteekkiharjoittelu on olennainen osa farmasian opintoja. Yliopisto opettaa teorian, mutta kaksi pitkää harjoittelujaksoa apteekissa varmistavat, että opiskelija hallitsee myös käytännön työt, kuten apteekin rutiinit ja tuotevalikoiman. Harjoittelun runkona toimii yliopiston tekemä opetussuunnitelma.

Apteekki 51:ssa päävastuu harjoittelusta on proviisori Siiri Mannermaalla. Ohjaamiseen osallistuu koko apteekin 38-henkinen työyhteisö.

– Luulen että opiskelijat viihtyvät meillä hyvin, koska meillä on rento työilmapiiri ja pidämme opiskelijoiden ohjaamisesta. He ovat meille ilo ja voimavara. Meille on osunut harjoittelijoiksi huikeita tyyppejä, jotka sopivat hyvin porukkaan. Heistä ainakin neljä on jäänyt meille töihin, hän kertoo.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluvan palkallisen harjoittelun suorittaa apteekeissa vuosittain noin 600 farmasian opiskelijaa. Opintoihin kuuluu apteekkiharjoittelua yhteensä puoli vuotta.

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmasian opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

Lisätietoja:

yliopisto-opettaja Katja Leiman, Helsingin yliopisto, p. 029 415 8752, apteekkiharjoittelu@helsinki.fi

apteekkari Ari Sojakka, Apteekki 51, p. 09 774 5620, ari.sojakka@apteekit.net