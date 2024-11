Myös poliisi varoittaa keräyshuijauksista – kaduilla tapahtuva rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa

Kuurojen Liittoon on syksyn aikana tullut taas runsaasti yhteydenottoja kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla, kuten kauppakeskuksissa ja niiden parkkipaikoilla, tapahtuvasta rahankeräyksestä. Tapauksia on kaikkialla Suomessa. Poliisi on julkaissut asiasta varoituksen.

Kerääjät kertovat keräävänsä rahaa kuurojen tai vammaisten hyväksi ja käyttäytyvät usein aggressiivisesti. Mukana on nimilista, jossa on yleensä huonolla suomella tietoa kuurojen monitoimitalon rakentamisesta tai vastaavasta sekä isohkoja esimerkkisummia.

Kuurojen Liitto korostaa, että tämä rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa ja toivoo, että tapahtuneesta ilmoitetaan paikalliselle poliisille tai esimerkiksi kauppakeskusten vartijoille.

Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen on ilmiönä valitettavan tuttu jo usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja. Kuurojen Liitto näkee vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan.

Mikäli epäilee rahankeräyksen aitoutta, voi pyytää nähtäväksesi poliisiviranomaisen myöntämän keräysluvan. Suomessa järjestöjen varainhankinta on luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä toimintaa. Kuurojen Liitolla on viranomaisten myöntämä keräyslupa.





Lisätietoja:

tiedottaja Tiina Vihra

GSM 040 828 1846

tiina.vihra@kuurojenliitto.fi