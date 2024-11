Moni työttömyyskassan jäsen toivoisi saavansa myös perusturvan kassasta

Työttömyyskassat maksavat tällä hetkellä jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ne jäsenet, jotka eivät täytä ansiosidonnaisen edellytyksiä, saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta.

Kassat selvittivät jäsenkyselyjen avulla sitä, toivovatko jäsenet saavansa jatkossa myös työmarkkinatuen tai peruspäivärahan kassoista. 74 % kysymykseen vastanneesta kannatti työmarkkinatuen ja peruspäivärahan maksatuksen siirtoa kassoille. Muutosta vastusti 3 % vastanneista. 22 % vastanneista ei osannut sanoa kantaansa.

Kysymykseen vastasi 21 000 työttömyyskassan jäsentä viidestä suurimmasta työttömyyskassasta.

Työttömyysturvan hakeminen helpottuisi

Työttömyyskassat uskovat, että kassojen tehtävien laajentaminen työttömyysturvan maksatuksessa selkeyttäisi järjestelmää. Muutoksen myötä työttömyyskassa maksaisi työttömyysturvan jäsenilleen kaikissa tilanteissa.

Tarve muutokselle on erityisen ajankohtainen syksyllä toteutuneen lakimuutosten vuoksi. ”Syyskuussa voimaan tullut työskentelyedellytyksen pidennys 12 kuukauteen lisää siirtymiä kassan ja Kelan välillä. Tämä tarkoittaa jäsenelle kaksinkertaista selvittämistyötä. Myös etuuden maksaminen voi viivästyä silloin, kun työttömyysturvan maksaja vaihtuu”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Muutos mahdollistaisi laajemmat työvoimapalvelut nuorille ja pitkäaikaistyöttömille

Koko työttömyysturvan maksatuksen siirto työttömyyskassoille helpottaisi myös työllisyyttä tukevien palvelujen järjestämistä kassoissa. Kassat saivat kesällä oikeuden tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja. Suurin osa kassoista alkaa tuottaa palveluja vuoden 2025 aikana. Kun työttömyyskassa huolehtisi myös jäsentensä perusturvasta, olisivat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät samalla myös työttömyyskassan työllisyyspalveluiden piirissä. Nykymallissa nuori, jolla työssäoloehto on jäänyt vajaaksi ja pitkäaikaistyötön, jonka ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on tullut täyteen, siirtyvät Kelan maksamalle perusturvalle. Samalla he tyypillisesti päättävät jäsenyytensä työttömyyskassassa. Silloin he jäävät työttömyyskassan järjestämien työllisyyttä tukevien palvelujen ulkopuolelle, mikä lisää julkisten työvoimapalvelujen painetta työllisyysalueilla.

”Kassoista kaikissa tilanteissa maksettava työttömyysturva toisi työuransa alussa olevat ja pitkäaikaistyöttömät uusien työllistymistä tukevien palvelujen piiriin. Molemmat ryhmät voisivat suuresti hyötyä kassojen tarjoamasta tuesta”, Aki Villman toteaa.

Etuuksien määrä ja rahoitus säilyisi ennallaan

Muutos ei vaikuttaisi työttömyysetuuksien määrään tai rahoitukseen. Se olisi myös julkisen talouden kannalta kustannusneutraali eli se ei lisäisi eikä vähentäisi kuluja. Asiantuntemus ja järjestelmätoteutus perusturvan maksamiseen ovat samaten jo valmiina kassoissa.

Kysymys kysyttiin muodossa “Nykyisin työttömyyskassat maksavat ansiosidonnaista päivärahaa. Kela maksaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, silloin kun ansiosidonnaisen ehdot eivät täyty. Haluaisitko saada peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea suoraan omasta työttömyyskassastasi sen sijaan, että siirtyisit etuudensaajaksi Kelaan? ”

YTK Työttömyyskassa, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa ja Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa toteuttivat kyselyt jäsenistönsä parissa 26.9.-7.11.2024.