Mitä peruskoulussa todella tapahtuu?

Leea Lakan kirja Kapina pulpetissa ilmestyy 16.1.2025. Ajankohtaisessa kirjassaan Leea Lakka selvittää, mitä heikkenevien oppimistulosten peruskoulussa oikein on meneillään. Miltä ysiluokan arki näyttää, kun aikuinen katsoo sitä takarivistä käsin?

Kapina pulpetissa yhdistää Lakan tutkimustyön ja käytännön kokemukset koulusta. Istuttuaan kokonaisen lukuvuoden kahdessa yläkoulussa Lakka haluaa herättää keskustelua koulun nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Koulunkäynnillä on seurauksensa, ja seuraukset ulottuvat joskus vuosikymmentenkin päähän. Millainen koulun pitäisi olla, jotta uskomme siihen säilyisi?

”Lukutaidon heikkenemistä käsitellään usein yksi asia kerrallaan, joskus se on digi ja joskus se on lukuharrastuksen väheneminen. Haluan näyttää, että lukutaidon heikkeneminen on osa laajempaa yhteiskunnallista murrosta. Ysiluokassa sen näkee joka päivä. Kuka lähtee, kuka jää kotipaikkakunnalle? Kuka aikoo amikseen? Kenelle lukeminen on turhaa, kenelle hyödyllistä? Nämä pohdinnat kumuloituvat ajan mittaan, ja seuraukset ovat järisyttävät”, Leea Lakka kertoo.

Leea Lakka työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Kapina pulpetissa perustuu hänen väitöstutkimukseensa.