Meilahden kartanon alueelle kulttuuria, ravintola, saunamaailma ja majoitusta

Meilahden kartanon alueen rakennukset myydään, maa vuokrataan ja asemakaavamuutosta valmistellaan

Helsingin kaupunki myy Meilahden kartanon alueen kolme rakennusta konsepti- ja hintakilpailun voittajalle Maailman kaunein sauna Oy:lle. Myytävät rakennukset ovat kartanon päärakennus, tanssipaviljonki ja kaupungin entinen taidemuseo. Helsingin kaupungin ja Maailman kaunein sauna Oy:n välillä solmitaan samalla pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Maanvuokrasopimus koskee rakennuksista ja puistoalueesta muodostuvaa pihapiiriä.

Valmisteltu asemakaavaehdotus mahdollistaa toivotut muutokset ja tulevan toiminnan Meilahden kartanon alueella. Tavoite on, että koko Meilahden kartanoalue kehittyy ja monipuolistuu aktiivisena virkistys- ja kulttuurialueena.

Kaavaratkaisu perustuu kehittämisehdotukseen ”Meikun Olohuone”. Kilpailuehdotuksen suunnitelmia ja kaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä alueen kehittäjän kanssa. Maailman kaunein sauna Oy kunnostaa pitkään tyhjillään olleet suojellut rakennukset, ja ne avataan yleiseen käyttöön. Suunnitelmissa on toteuttaa alueelle muun muassa majoitustoimintaa, ravintola, näyttelyitä, kokoustiloja ja sauna. Alueella on jatkossa mahdollista sekä yksityisten että kaikille avoimien tapahtumien järjestäminen.

Meilahden kartanon alue säilyy pääosin yleisölle avoimena virkistysalueena. Rantapuistoa ja rantareittiä kehitetään Helsingin merellisen strategian tavoitteiden mukaisesti.

Kartanonkierroksella 26.11. tutustutaan suunnitelmiin – media voi tavata erikseen hankkeen toteuttajia

Kaupunkilaiset ja hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan ja tutustumaan suunnitelmiin Meilahden kartanon alueelle tiistaina 26.11. kello 17.00–19.00. Kartanonkierros alkaa kokoontumisella entisellä taidemuseolla ja jatkuu kartanon ympäristössä kävellen.

Medialla on mahdollisuus tavata hankkeen tekijöitä ja kaupungin edustajia entisellä taidemuseolla kello 16.00–16.45. Erillistä ilmoittautumista ei vaadita.