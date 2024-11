Uusi Mirjam Helin -akatemia kannustaa nuoria laulajia tavoittelemaan kansainvälistä tasoa

Kulttuurirahasto käynnistää syksyllä 2025 Mirjam Helin -akatemian, joka tarjoaa lisäkoulutusta tavoitteellisille laulajille ja tukee heitä oman taiteilijuutensa löytämisessä. Ohjelma on kaksivuotinen, ja opetusta annetaan periodimaisesti viikonloppu- ja kesäleireillä eri puolilla Suomea, yhteistyössä alan suomalaisten toimijoiden kanssa.

Suomella on maine klassisen musiikin pienenä suurmaana, joka tuottaa kapellimestareita, laulajia ja muusikoita maailman parhaisiin orkestereihin ja arvostetuimpien oopperatalojen näyttämöille.

”Suomalaisilla on lähtökohtaisesti hyvä kansainvälinen noste, mutta tarvitsemme myös käytännön tekoja lahjakkuuksien tukemiseksi. Olemme päättäneet tehdä merkittävän investoinnin uuteen koulutusohjelmaan, joka kannustaa nuoria laulajia kohti kansainvälisiä läpimurtoja”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

Mirjam Helin -akatemiaan voivat hakea lahjakkaat laulun opiskelijat ja ammattilaiset, jotka tavoittelevat korkeaa kansainvälistä tasoa. Haku avautuu tammikuussa 2025. Laulajat opiskelevat muun muassa esiintymistä, ohjelmiston rakentamista, laulutekniikkaa sekä musiikkialan käytännön taitoja. Kulttuurirahasto kattaa opiskelijoiden kaikki kulut.

”Emme halua rajata hakemista liian tiukasti esimerkiksi ikärajoin. Toivomme hakijoita moninaisista taustoista ja kaikkialta Suomesta. Korkea taso on saavutettavissa erilaisista lähtökohdista, ratkaisevaa on sitoutuminen ja tavoitteellisuus”, sanoo Pettersson.

Mirjam Helin -akatemian opettajiin kuuluu yksi kansainvälisistä laulajatähdistämme, menestyksekästä uraa Euroopan arvostetuimmissa oopperataloissa tekevä sopraano Camilla Nylund.

”Laulajan ura on paljon muutakin kuin laulamista. On osattava rakentaa arkensa laulamisen ympärille. Kovan kilpailun keskellä on löydettävä paikka, jossa oma ääni ja olemus voivat kukoistaa. Mirjam Helin -akatemiassa on mietitty tarkkaan, mitkä ovat parhaita keinoja tukea nuorten laulajien kasvua. Odotan kovasti, millaisten äänten kanssa saamme alkaa tehdä töitä”, Nylund sanoo.

Mirjam Helin -akatemian opettajat rekrytoidaan alan huipulta, ja he ovat oopperalaulajia, kapellimestareita, ohjaajia ja musiikin asiantuntijoita. Yksi opettajista on bassobaritoni Luca Pisaroni, joka toimi myös Mirjam Helin -laulukilpailun tuomarina kesällä 2024.

Kulttuurirahasto kannustaa lahjakkuuksia ja laulua

Suomen Kulttuurirahasto on pitkään tukenut laajasti Suomen musiikkielämää. Näkyvin esimerkki on maailman merkittävimpiin klassisen laulun kilpailuihin kuuluva kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu. Moni kilpailun palkituista on myöhemmin noussut laulumaailman huipulle. Kulttuurirahasto panostaa kilpailuun aiempaa vahvemmin ja järjestää sen jatkossa kolmen vuoden välein.

Lokakuussa 2024 Kulttuurirahasto kertoi tukevansa Kansallisoopperan uuden oopperan laboratoriota 1,2 miljoonalla eurolla. Laboratoriossa syntyy taiteilijoiden yhteistyönä uutta nykyoopperaa. Samalla lisätään oopperan monimuotoisuutta.

Kuten Mirjam Helin -laulukilpailu, myös Mirjam Helin -akatemia rahoitetaan Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Sen tarkoituksena on tukea paitsi laulukilpailua, myös laulunopiskelua ja muita säveltaiteita. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja, joka rakasti opetustyötään ja jatkoi sitä yli 80-vuotiaaksi asti.

Mirjam Helin -akatemia