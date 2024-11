Ruotsalainen Greenmerc ostaa suomalaisen Northcrypton

Tukholmalainen fintech-yhtiö GreenMerc AB on ostanut suomalaisen NorthCrypto Oy:n tehden historiaa suomalaisella kryptosektorilla. Northcrypton aiemmat omistajat siirtyvät Greenmercin osakkeenomistajiksi. Greenmerc on listautunut NGM Nordic SME -listalle tunnuksella GMERC.



Greenmercin pääliiketoimintana on ollut ruotsalainen kryptovaluuttapörssi Trijo. Vuonna 2018 perustettu Trijo on yksi Ruotsin suurimmista kryptovaluuttapörsseistä 40 000 asiakkaallaan. Alusta tukee 280 kryptovaluuttaa, pikaostoja, rajahintatoimeksiantoja sekä stakingia. Talletuksissa vaihtoehtoina ovat myös Google Pay ja Apple Pay. Nyt Northcrypton tullessa mukaan Greenmercistä tulee yksi suurimmista kryptoalan yrityksistä Pohjoismaissa. Yhtiön visiona on kasvaa finanssilaitokseksi, joka yhdistää digitaalisten omaisuusluokkien hyödyt perinteiseen finanssimaailmaan.



”Me Northcryptossa uskomme, että yhteistyö Greenmercin kanssa antaa meille työkalut kasvumme vauhdittamiseen tullaksemme Pohjoismaiden johtavaksi kryptotoimijaksi. Omistajanmuutos mahdollistaa myös palveluvalikoimamme laajentamisen vahvistaen näin asemaamme Suomen markkinassa.” sanoo Ville Runola, Northcrypton toimitusjohtaja.



Omistanmuutoksella ei ole välitöntä vaikutusta Northcrypton ja Trijon palveluihin tai alustoihin. Lähitulevaisuudessa molempien osapuolten odotetaan hyötyvän yhdistyneistä resursseista mm. laajemman palveluvalikoiman ja lisääntyneen kryptovaluuttavalikoiman muodossa.



”Northcrypton hankinta on tärkeä askel julkisesti ilmoitetussa hankintastrategiassamme vahvistaen asemaamme kryptomarkkinassa. Odotamme innolla teknologisten vahvuuksiemme yhdistämistä ja synergioidemme hyödyntämistä luodaksemme lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.” kommentoi Arvid Börje Ramberg, Greenmercin toimitusjohtaja.