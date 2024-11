Keskimaan edustajiston syyskokouksen henkilövalinnat

Keskimaa on lahjoittanut yli 100 000 euroa ikäihmisten digitaitojen koulutukseen 16.10.2024 08:50:00 EEST | Tiedote

Tänä vuonna Keskimaa on lahjoittanut yli 100 000 euroa keskisuomalaisille senioreille pidettäviin digiopastuksiin, jotta mahdollisimman moni voisi kehittää omia taitojaan matalalla kynnyksellä. Lahjoituksen avulla on järjestetty eläkeliittojen kanssa ikäihmisille maksutonta digitaitojenkoulutusta, ympäri Keski-Suomen. Lahjoitus on osa Keskimaan vuosittaista Ilo auttaa Keski-Suomea -lahjoitusta, jossa lahjoituksen kokonaissumma on euron per Keskimaan asiakasomistaja, tänä vuonna lähes 140 000 euroa.