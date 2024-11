Euroopan jätteen vähentämisen viikon huomio hävikkiruokaan Ruoka on parempaa syötynä – ei jätteenä

Ruokajätteellä tarkoitetaan kaikkea elintarvikeketjun eri vaiheissa hukattua ruokaa ja juomaa tai niiden raaka-aineita. Ruokajätettä ja hävikkiä syntyy elintarviketeollisuudessa, elintarvikkeiden logistiikassa ja vähittäiskaupassa, ravitsemispalvelussa ja kotitalouksissa.

Euroopan jätteen vähentämisen viikon teemana tänä vuonna on ruokajätteen vähentäminen. Teemaviikkoa vietetään 16.-24. marraskuuta.

Kolmasosa tuotetuista ruoan raaka-aineista tai elintarvikkeista ei koskaan päädy lautasellemme. Ruokahävikin taustalla on sekä valtavat taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Ruokahävikin taloudelliset vaikutukset Euroopassa ovat vuosittain noin 132 miljardia euroa. Euroopassa vuosittain syntyneellä ruokajätteellä voisi ruokkia 200 miljoonaa ihmistä.

Ruokajäte vaikuttaa myös kasvihuonekaasupäästöihin. Hävikin myötä haaskataan ruoan tuotannossa kulutettua viljelymaata, makean veden varastoja sekä lannoitteita.

Euroopan jätteen vähentämisen viikolla eri puolilla Eurooppaa kannustetaan muuttamaan tapoja tuottaa, jaella ja kuluttaa ruokaa, jotta ruokahävikki pienenisi. Viikon aikana asukkaita, julkisia toimijoita, yksityisiä yrityksiä sekä oppilaitoksia haastetaan tarkastelemaan arvostavaa suhdettaan ruokaan. Kampanjan aikana jaetaan tietoa ja tarjoillaan ympäristöä ja rahaa säästäviä keinoja ruokajätteen vähentämiseksi.

Ruokahävikin vähentäminen on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Suomella ja muilla EU-mailla on vuonna 2019 asetettuna tavoitteenaan puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa teemaviikkoa voi viettää mm. ottamalla osaa valtakunnalliseen viestintäkampanjaan. Esimerkiksi koulut, ravintolat tai jätehuoltotoimijat voivat järjestää alueellisia tapahtumia, joissa huomio kohdistetaan ruokajätemäärän vähentämiseen. Suomessa valtakunnallisen viestintäkampanjan lisäksi kuntien jätelaitokset järjestävät viikon aikana jätteen synnyn ehkäisyneuvontaa. Myös oppilaitoksissa sekä kuntien ilmastotyössä viikon teemaa pidetään esillä. Muovien kestävää kiertotaloutta edistävä kansallinen PlastLIFE-hanke on mukana Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke tuo viikon aikana tietoa mm. toimivan pakkauksen roolista ruokahävikin ehkäisemisessä.

Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään nyt 16. kertaa. Viikon teema on esillä 29 maassa ja kampanjatoimenpiteitä on lähes 15 000 eri puolilla Eurooppaa. Suomen kampanjakoordinaattori on kuntien jätelaitosten yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio Suomen Kiertovoima ry KIVO.

Viikon aikana käynnissä on Euroopan laajuinen valokuvakilpailu, johon voivat ottaa osaa kaikki ruokajätemäärän kasvua vastaan kamppailevat: https://ewwr.eu/countdown-to-ewwr-2024-participate-in-ewwr2024photocontest/

Euroopan jätteen vähentämisen viikko (EWWR) syntyi vuonna 2009 EU; Life+ projektina.