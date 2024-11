Kansainvälinen sijoittaja kiinnostui suomalaisesta lääkejakelun osaamisesta

Mediclaudo Oy on suomalainen, lääkejakeluratkaisuja sairaaloille ja hoivakodeille kehittävä kasvuyritys. Se sai merkittävää tukea kansainväliseltä sijoittajalta, kun Redstone VC:n hallinnoima South Ostrobothnia Growth Fund Lp sijoitti yritykseen lokakuussa 2024. Sijoituksen myötä Mediclaudo on kerännyt tähän mennessä yhteensä yli 500 000 euroa rahoitusta. Rahoitusta käytetään Mediclaudon laajentumiseen Euroopan markkinoille, erityisesti Saksaan ja Norjaan, jossa tarve turvallisille lääkejakelujärjestelmille on kasvussa.



Redstone VC on saksalainen pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy erityisesti varhaisen vaiheen investointeihin yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla, kuten fintechissä, terveydenhuollossa, kestävässä kehityksessä, teollisuusteknologiassa ja kvanttiteknologiassa. Redstone haluaa erityisesti tukea yrittäjiä, joiden innovaatiot vastaavat merkittäviin yhteiskunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin.



Mediclaudon kehittämä ratkaisu yhdistää älylääkevaunun ja lääkejakelun hallintaohjelmiston. Se mahdollistaa lääkkeiden jakelun ja seurannan saumattomasti ja turvallisesti sairaalaympäristössä. Käytetyn teknologian avulla voidaan ehkäistä lääkevirheitä ja vähentää terveydenhuoltojärjestelmissä yleisesti esiintyviä lääkkeisiin liittyviä haittoja, joiden vuosittaiset kustannukset WHO:n mukaan kohoavat globaalisti 42 miljardiin dollariin.



”Lääkevirheet ja epävarmat lääkejakelukäytännöt ovat yksi suurimmista vältettävissä olevista haittatekijöistä terveydenhuollossa ympäri maailman. Mediclaudon ratkaisu vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla ainutlaatuisen työkalun turvallisen lääkejakelun seurantaan,” toteaa Kaj Hagros, Redstone VC:n hallituksen jäsen.



Mediclaudo ja Redstone VC pyrkivät tulevina kuukausina järjestämään uuden, kansainvälisen rahoituskierroksen, jonka tavoitteena on turvata yrityksen kasvu ja tuoteinnovaatioiden levittäminen maailmanlaajuisesti.