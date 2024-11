Toisinkoinen-palkinto Taapelitaivaalle

TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUS KIRJASSA LOKKIEN MAAILMA 6.11.2024 11:23:00 EET | Tiedote

Lokkien maailma -kirjan ensimmäisessä painoksessa on virheellisesti yhdistetty neljä Mirkka Mattheiszenin runoa yhdeksi kokonaisuudeksi. ”Haastatteluni oheen lupaamieni havainnollisten sitaattien sijaan kirjassa julkaistiin runomuotoinen kirjoitus, joka oli luotu liittämällä yhteen neljä eri runoa teoksestani Lokki. Erään kohtaamisen muistiinpanot (Puru-kollektiivi, 2019). Runoja oli lisäksi muunneltu sekä sisällöltään että asettelultaan. Kokonaisuudelle oli poimittu säe otsikoksi, jollaista millään runollani ei ole. Näin syntynyt teksti ei vastaa mitään teostani”, Mattheiszen kuvaa. ”Lokkien maailma -kirja on saanut runsaasti mediahuomiota, ja herättänyt laajasti kiinnostusta lukijoissa. Siksikin tapahtunut on ollut minulle erittäin raskas, ja aiheuttanut minulle vakavan mainehaitan”, Mattheiszen kertoo. Kustantaja Vesa Tompuri on todella pahoillaan Mirkka Mattheiszenin tekijänoikeuksien loukkaamisesta ja kunnioittaa hänen toivettaan jäädä pois kirjan korjatusta painoksesta. "Kun sain