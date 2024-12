Italohurmaaja baritoni Patrizio Buanne jälleen Suomeen

Vuonna 2006 Patrizion visiitistä muun muassa Sanomalehti Kaleva kirjoitti näin. https://www.kaleva.fi/viilea-herrasmies-paljastui-villikoksi/2468354

Gugi Kuljushkin ojentaa Patriziolle kultalevyn vuonna 2006

Patrizio Buanne, 46, syntyi Wienissä napolilaisten vanhempien perheeseen vuonna 1978. Vanhempiensa ravintolaliiketoiminnan vuoksi hän matkusteli jo lapsena kahden historiallisen kaupungin Wienin ja Napolin välillä. Välimeren pääkaupunki Napoli ja Euroopan sydän Wien eivät voineet olla vaikuttamatta hänen monikulttuuriseen kehittymiseensä. Vuonna 1997, 17-vuotiaana, Patrizio esiintyi paaville (John Paul II) Puolan Wroclawissa 85 000 hengen yleisölle. Sen jälkeen ovat seuranneet lukuisat esiintymiset eri mantereilla sekä kulta- ja platinalevyt miljoonine levytyksineen ympäri maailmaa. Debyyttialbumi The Italian viimeisteltiin the Abbey Road Studioilla Lontoossa the Royal Philharmonic Orchestran säestämänä. Se julkaistiin vuonna 2005 ja yhden viikon aikana sitä myytiin 100 000 kappaletta. Vierailullaan maassamme vuonna 2006 Patrizio sai matkaansa kultalevyn tuosta julkaisusta Suomessa.

Italomusiikki hurmaa suomalaisetkin

Italomusiikki näyttää hurmaavan suomalaiset edelleenkin. Helmikuun konsertit Helsingin Kulttuuritalossa ja Turun konserttitalossa ovat jo nyt täyteen varattuja. Konserteissa kunnioitetaan myös maailman- ja italomusiikkibuumin Suomeen tuoneita artisteja, kuten Kari Tapiota, Umberto Marcatoa, Henry Theeliä, Paula Koivuniemeä ja Frediä. Esimerkiksi L`italiano, Gli occhi miei (Help yourself), Smile, O Sole Mio, Ciao ciao bambina, You`re My World, Il Mondo, Parla Piu Piano, Surrender, Amigos Para Siempre, Americano ja Come Prima nostavat tunnelman kattoon Patrizion modernilla otteella tulkitsemana.

Konsertit:

Lohja, Blue Christmas -konsertti 7.12.2024 (loppuunmyyty)

Helsinki, Kulttuuritalo 6.2.2025 (lähes täynnä)

Turku, Konserttitalo 8.2.2025 (lähes täynnä)

Jyväskylä, Paviljonki 9.2.2025

kesä 2025, heinä-, elokuun vaihteen Bella Napoli konsertteja kesätapahtumissa.

Tarkemmat kesän tiedot julkaistaan joulukuun 2024 aikana.

Patrizio on Suomessa 5.-10.12.2024, jolloin haastattelutkin onnistuvat, varaa 0400 647723.

Tähän ajankohtaan mahtuvat ainakin: Lohjan konsertti 7.12. ja vierailu Puoli Seitsemän Tv-ohjelmassa 9.12.2024.