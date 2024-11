Jaksossa nähdään yksi Vain elämää -kauden suurimmista yllätyksistä, kun Satulinnaan astelee Waldon hyvä ystävä, Kauniit ja rohkeat -sarjasta tuttu Ronn Moss. Waldo ja Ronn esittävät yhdessä kappaleen.



Ronn Mossin astellessa paikalle, ovat kaikki Vain elämää -pöydän ääressä istuvat artistit innoissaan ja ällistyneitä. Eini ei meinaa saada hillittyä innostustaan.



– En katsonut Kauniita ja rohkeita muun kuin hänen takiaan, hän huikkaa.



– Eini, hengitä välillä, Waldo heittää kollegalleen lavalta.



Waldon ja Ronnin esityksen jälkeen yhdysvaltalaistähti istuu hetkeksi artistien seuraksi Vain elämää -pöydän ääreen.



– Ihana tavata teitä kaikkia! Saanko vielä pyytää yhtyeelle isot aplodit, Ronn sanoo ensimmäisenä.



Koska jakson teemana on yksinäisyys ja ystävyys, haluaa Waldo kertoa hänen ja Ronnin ystävyydestä. Kaksikko tutustui toisiinsa Waldon isän Heikki Reijosen kautta, kun hän toi Kauniit ja rohkeat -tähtiä Suomeen 90-luvulla.



– Isäni kuoli vuonna 1997. Soitit ensimmäisenä meille ja pyysit luoksesi. Asuimme luonasi, ja pidit meistä huolta, Waldo muistelee.



– Hän oli minulle todella rakas. Heikki toi minut Suomeen ensimmäistä kertaa. Hän on ollut sydämessäni siitä lähtien. Sain tavata hänen upean perheensä, ja meistä tuli erottamattomat. Ne ovat hyvin tärkeitä muistoja. Olin onnellinen saadessani olla kanssanne erityisenä ja epätavallisena hetkenä, Ronn sanoo kiitollisena.



Waldo ja Ronn jatkavat jutustelua Satulinnan pihalla.



– Todella kivaa, kun tulit. Luulin, että olisi vaikeaa suostutella sinua tulemaan ja selittää, mistä tässä ohjelmassa on kyse, mutta eihän siihen mennyt kuin viitisen minuuttia, Waldo hehkuttaa.



– Oli ihanaa tehdä tämä! Hienoa, että teit tämän näin tärkeän asian puolesta, Ronn kiittelee.



Suomen Punaiselle Ristille Vain elämää -jakson teema on ajankohtainen ja tärkeä. Yksinäisyys koskettaa yhä useampaa ihmistä Suomessa.



– Yksinäisyys on todella ahdistava kokemus ulkopuolisuudesta ja riittämättömistä sosiaalisista suhteista, ja eniten siitä kärsivät nuoret ja ikäihmiset. Punaisella Ristillä on pitkä kokemus yksinäisyyden vähentämisestä, mutta työhön tarvitaan lahjoituksia. Lahjoittamalla jokainen voi auttaa, Suomen Punaisen Ristin yksinäisyystyön asiantuntija Anja Saksola sanoo.



Vain elämää: Punaisen ristin päivä Nelosella ja Ruudussa perjantaina klo 20.

