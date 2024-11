HUS jakamassa potkuja sadoille – JHL huolissaan hoidon laadusta ja työntekijöiden tulevaisuudesta

Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS aikoo leikata henkilökuntansa määrää kohtuuttomalla ja vastuuttomalla tavalla. HUS yhtymän massiiviset YT-neuvottelut päättyivät tänään perjantaina 15. marraskuuta. Lopputuloksena sadat voivat menettää työnsä.

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström on tilanteesta erittäin huolissaan.

– HUS hakee rajuja säästöjä työntekijöiden hyvinvoinnin ja erikoissairaanhoidon toimivuuden kustannuksella. On mahdotonta edes kuvitella, että satojen henkien poispotkiminen ei näkyisi hoidon laadussa. Jäsenemme HUSissa työskentelevät jo nyt kovan paineen alle. Heidän työtaakkansa kasvaa kohtuuttomaksi, jos viereltä katoaa näin iso joukko tekijöitä.

HUSilla on jo pitkään ollut käytössä rekrytointikielto, joka on pakottanut työntekijät venymään äärimmilleen ja paiskimaan rutkasti ylitöitä. HUSin alueella hoitojonot ovat jo tällä hetkellä laittoman pitkät. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi keväällä 2024, että HUS:in on purettava jonot lain vaatimalle tasolle maaliskuun 2025 loppuun mennessä.

HUS perustelee työntekijöiden vähennystarvetta kymmenien miljoonien säästötavoitteella. Tilanteeseen on jouduttu, koska Suomen hallitus on laiminlyönyt velvollisuutensa hoitaa hyvinvointialueiden rahoitus kuntoon, Håkan Ekström muistuttaa.

– Kylmä leikkauspolitiikka näkyy tässä rujolla tavalla. Hallituksen leikkauslinjalta eivät selvästi ole turvassa työntekijät, sairaalahoitoa tarvitsevat ihmiset eikä Suomen suurin yliopistosairaala.