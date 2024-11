Maakunnan monipuoliset työ- ja koulutusmahdollisuudet esillä Seinäjoki Areenalla tammikuussa

Tammikuiseksi perinteeksi muodostuneet Opinlakeus-messut sekä Meirän Rekry -rekrytointitapahtuma tekevät tiivistä yhteistyötä tulevilla messuilla. Tulevat messut ovat suuremmat ja monipuolisemmat kuin koskaan ja löydät sekä koulutusvaihtoehdot että uudet uramahdollisuudet saman katon alta. Yhteistyön myötä Areenalle odotetaan ennätysyleisöä.

Meirän Rekryssä kohtaamisia, verkostoitumista sekä palveluita työnhaun tueksi

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston järjestämä Meirän Rekry on vakiinnuttanut paikkansa maakunnan suurimpana rekrytointitapahtumana. TE-palvelu-uudistuksen myötä vuoden 2025 tapahtuman vetovastuu siirtyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Meirän Rekryn kumppaneina tulevilla messuilla toimivat myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari.

Tapahtumassa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja vuorovaikutus käy matalalla kynnyksellä. Mukana Meirän Rekryssä on työnantajia kattavasti eri aloilta ja tarjolla on sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita ja kausitöitä niin osa-aikaisena kuin kokoaikaisena. Vieläkin on aikaa ilmoittautua näytteilleasettajaksi (link.webropol.com).

Meirän Rekryn yhteydessä julkistetaan myös vuoden 2024 esimerkillinen eteläpohjalainen työnantaja -tunnustuksen saajat. Tunnustus myönnetään sosiaalisesti vastuulliselle työnantajalle, jolla on esimerkiksi käytössä riittäviä tukitoimia työhön perehdytykseen ja rekrytointi ja työympäristö ovat esteettömiä. Esimerkillinen työantaja -tunnustuksen myöntävät Vates-säätiö, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmä.

Opinlakeudesta vinkkejä ja vastauksia opintoihin sekä jatko- ja täydennyskoulutuksiin

Opinlakeus oppilaitosverkoston järjestämät Opinlakeus-messut tarjoavat sekä perusasteelta toiselle asteelle siirtyville nuorille että jatko-opiskelupaikkaa etsiville nuorille ja aikuisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin.

Messuilla esittäytyy koko jatkokoulutuksen kirjo ja voit kohdata lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan koulutuksenjärjestäjät sekä useita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja ympäri Suomen. Opinlakeus-messut ovatkin Suomen toiseksi suurin koulutus- ja uratapahtuma, johon näytteilleasettajia saapuu ympäri maan. Vuoden 2025 messujen teemana on koulutus ❤ työ = tulevaisuus.

Messujen oheisohjelmassa on jälleen luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja, joissa ääneen pääsevät muun muassa laulaja-lauluntekijä Sara Siipola sekä kirjailija ja kuvittaja Linda Liukas. Lisäksi messulavalla nähdään eri oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä sekä perinteinen Puhetaitokilpailun finaali. Opiskelijoiden osaaminen pääsee monipuolisesti esille myös messujen ennakkojärjestelyissä ja messupäivien toteutuksessa.

Vierailemalla Opinlakeus-messuilla ja Meirän Rekryssä kävijät saavat varsin kattavan käsityksen maakunnan työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä ja rohkeutta omaan ammattivalintaan ja urasuunnitteluun. Luvassa on jälleen kohtaamisia, verkostoitumista, oheisohjelmaa, tietoa koulutusmahdollisuuksista sekä vinkkejä ja erilaisia palveluita työnhaun tueksi.

Lisätietoja tapahtumista

Meirän Rekryn ajantasaisen näytteilleasettajaluettelon sekä messuohjelman voit tarkistaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta tai Meirän Rekryn ja Opinlakeus-messujen Facebook-tapahtumasta. Opinlakeus-messujen messuinfon ja ohjelman löydät Opinlakeuden verkkosivuilta.