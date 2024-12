Innovatiivinen pesuaine kotieläintiloille kotimaisesta havumetsästä

Resipro Foam on uusi, innovatiivinen, emäksinen vaahtopesuaine, jolla on erinomaiset tekniset ominaisuudet ja joka puhdistaa kotieläintiloilla olevan lian tehokkaasti vähentäen taudinaiheuttajien leviämistä tilalla. Resipro Foam on kehitetty yhteistyössä Kiilto Clean Oy:n kanssa. Sen tärkein raaka-aine on havupuiden pihkan resiinihappoja sisältävä saippua, jonka vaikutuksia on tutkittu monivuotisessa yhteistyössä pohjoisirlantilaisen Queens University Belfastin ja belgialaisen Poulpharm-tutkimuslaitoksen kanssa.



“Hankkijan monivuotinen tutkimustyö Progres®-rehuaineen kehityksessä toi meille ymmärrystä havupuun resiinihappojen monista vaikutuksista. On hienoa, että olemme kumppaneidemme kanssa löytäneet näille luonnon tehoaineille uutta käyttöä ja voimme tuoda Resipro Foamin markkinoille tukemaan kotieläintilojen bioturvallisuutta”, sanoo Hankkijan tutkimus- ja kehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa.



Resipro Foam on kotimainen Avainlippu-tuote, joka valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tuote puhdistaa tehokkaasti ja toisin kuin kotieläintiloilla yleisesti käytettävät emäksiset pintapesuaineet, Resipro Foam on miedon hajuinen eikä sisällä syövyttäviä tai korrosoivia aineita. Pesun yhteydessä Resipro Foamista ei höyrysty haitallisia kaasuja. Tuote sopii käytettäväksi metalli-, betoni-, muovi- ja puupinnoilla kotieläinrakennuksissa.



Resipro Foamia on testattu käytännössä jo useilla tiloilla Suomessa ja ulkomailla. Käyttäjien kokemukset ovat erittäin rohkaisevia. Maatilojen pesulaitteistoja myyvä Washpower Suomi on testannut tuotetta sikatilojen pesuun. ”Resipro Foam on tehokas ja turvallinen pesuaine, jota on helppo ja mukava käyttää. Lisäksi se mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen myös silloin, kun eläimiä ei ole mahdollista siirtää kokonaan muualle", kommentoi Olli Anomaa Washpower Suomesta.



Hankkija aloittaa Resipro Foamin myynnin kotimaassa tämän vuoden lopulla. Tuotteen vienti käynnistetään ensi vuoden aikana, ja tuotteen uskotaan kasvavan merkittäväksi vientituotteeksi lähivuosina.