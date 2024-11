Kokoomuksen Keto-Huovinen: Kuukautissuojien ja vaippojen veronkevennys on pitkään odotettu tasa-arvoteko

”Tämä on pitkään odotettu tasa-arvoteko, jolla hallitus helpottaa erityisesti nuorten naisten ja perheiden arkea”, iloitsee kokoomuksen kansanedustaja ja Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

”Kuukautissuojien alv-alennus on iso askel oikeaan suuntaan, jossa kuukautiset ymmärretään normaalina osana elämää. Myös lapsiperheiden ja ikääntyneiden mahdollisuus hankkia laadukkaita välttämättömyyshyödykkeitä paranee uudistuksen myötä”, kertoo kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.

Kuukautissuojien korkea hinta voi johtaa huonompilaatuisten tuotteiden käyttämiseen suosituksia pidempään. Tämä vaikuttaa suoraan ihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Jokainen nuori tyttö ja nainen ansaitsee tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua kouluun, työhön ja yhteisöönsä tinkimättä laadukkaista kuukautissuojista.

”Tätä uudistusta on peräänkuulutettu vuosien ajan. Vasemmisto on vaatinut kuukautissuojien alv-alennusta lehtiotsikoissa ja vaaliohjelmissa, mutta tekoja Marinin punavihreän hallituksen aikana ei näkynyt. Petteri Orpon hallitus on se, joka viimein toteuttaa tämän tärkeän, tasa-arvoa edistävän uudistuksen”, Keto-Huovinen päättää.