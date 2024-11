Turkulaiset toimistot yhdistävät voimansa – Tavoitteena paikallisten yritysten menestys

Vaikeina aikoina ja tiukoissa paikoissa viestinnän rooli korostuu. Silloin on mahdollisuus erottua.

Turkulainen viestintätoimisto Pure Media ja turkulainen mainostoimisto Kajahdus eivät usko raja-aitoihin, vaan yhteistyöhön. Uuden strategisen yhteistyön tavoitteena on tukea lähiseudun yritysten menestymistä.

”Viestinnästä ja markkinoinnista ei vielä osata ottaa kaikkea irti. Niiden merkitys nähdään usein ihan liian suppeasti – ja vastaavasti ne koetaan vaikeina ostaa”, sanoo Pure Median toimitusjohtaja Marika Javanainen.

Pitkän linjan viestintäyrittäjä tietää, mistä puhuu. Hänen mukaansa turhan monessa yrityksessä on edelleen sellainen ajatus, että viestintä on lehdistötiedotteiden ja somepostausten kirjoittamista. Harva asiakas tietää, miten viestintä ja markkinointi eroavat toisistaan.

”Tässä tullaan siihen, miten ihmeessä yritys voisi tietää, tarvitseeko se kumppanikseen mainostoimiston, viestintätoimiston vai markkinointiviestintätoimiston”, sanoo mainostoimisto Kajahduksen toimitusjohtaja Roy Gonzalez.

Vastaus ei aina olekaan selkeä. Tässä Pure Median ja Kajahduksen yhteistyö auttaa: toisen toimiston kautta saa molempien palvelut.

Käytännössä turkulaisyritykset ovat kehittäneet palvelun, joka sopii parhaiten muutos- tai kasvuvaiheessa olevalle yritykselle. Sen avulla yritys saa selkeät sanoitukset ja päivitetyn visuaalisen ilmeen järkevästi ja kustannustehokkaasti. Kyseessä on selkeä markkinointiviestinnän peruspaketti, joka sisältää kaiken mitä yritys tarvitsee muutosvaiheessa: viestinnän ytimen, tärkeimmät sanoitukset ja visuaalisen ilmeen, kuten logon, brändivärit, graafiset elementit ja ilmeen sovelluksia. Lisäksi yritys saa markkinointiviestinnän askelmerkit seuraavaksi puoleksi vuodeksi.

”Meillä on pitkälle mietitty yhteinen prosessi, joka on asiakkaalle suoraviivainen. Parasta tässä on se, että asiakas saa käyttöönsä tosi laajan osaamisen ja hyvät paikalliset tekijät. Moni arvostaa nykyisin sitä, että on helppo tavata livenä”, Javanainen ja Gonzalez sanovat.

Pure Media ja Kajahdus ovat molemmat yrittäjävetoisia, turkulaisia yrityksiä. Niiden missiona on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa markkinointiviestinnän avulla – ja niin, että yhteistyö on poikkeuksellisen mukavaa.

”Turun alueen yrityksissä on hyvää draivia. Haluamme nyt auttaa omalla osaamisellamme nousemaan paikallisliigasta eteenpäin ja menestymään”, sanoo mainostoimisto Kajahduksen yrittäjä Roy Gonzalez.

Pure Media on vuonna 2012 perustettu luova ja itsenäinen viestintätoimisto, joka toimii Turusta käsin. Yritys on erikoistunut vaativiin viestinnän projekteihin sekä auttamaan kasvuhakuisia yrityksiä saamaan sen näkyvyyden ja maineen, jonka ne ansaitsevat.

Kajahdus Oy on vuonna 2014 perustettu mainos- ja markkinointitoimisto, joka on tunnettu matalan kynnyksen digitaitoisena tekijänä. Kajahduksen ydinosaamista ovat verkkosivut, graafinen suunnittelu ja monipuoliset mainonnan palvelut. Tiimi koostuu kuudesta osaavasta ammattilaisesta, joita yhdistää samat arvot ja tahto ylittää asiakkaan odotukset.