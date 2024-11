Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 47

Ma 18.11. klo 17

Miska Rantanen: Paleface - Protestilaulaja (Johnny Kniga) & Janne Flinkkilä: Pedro (LIKE)

Sivullisen lavalla käsitellään suuria sanoja ja viihdemestari(e)n elämää, kun toimittajat Miska Rantanen ja Janne Flinkkilä pureutuvat uutuuskirjoihinsa Palefacesta ja Pedro Hietasesta. Kirjailijoiden lisäksi keskustelemassa on Karri Miettinen aka Paleface. Pedro on joukosta fyysisesti poissa, mutta taatusti mukana anekdooteissa ja muistoissa.

Miska Rantanen: Paleface - Protestilaulaja (Johnny Kniga)

Paleface on vakiinnuttanut asemansa monialaisena sanatyöläisenä. Hänen teksteissään vilisevät kirjalliset viittaukset ja maailmanparantaminen – mutta myös kiinnostus suomalaisuuden ytimeen. Protestilaulaja avaa, kuinka suojatun keskiluokkaisen kodin kasvatista tuli väsymätön vasemmistoradikaali.

Miska Rantanen on helsinkiläinen toimittaja ja kirjailija.

Janne Flinkkilä: Pedro (Like)

Pedro Hietanen (1949-2023) oli suomalaisen musiikkielämän ja viihteen kameleontti, joka yli puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana näkyi ja kuului lähes kaikkialla.

Pedro Hietasella on ollut ainutlaatuinen näköalapaikka viihteen huipulla. Pitkään harkittuaan hän kertoi hillittömät tarinansa ja syvät mietteensä kokeneelle musiikkitoimittaja Janne Flinkkilälle.



Ti 19.11. klo 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Heidi Hammarsten: Rintasyövän monet kasvot (Into)

Käsitys rintasyövästä on monesti pinnallinen ja kliseinen, "kiltti syöpä". Todellisuus on paljon mutkikkaampi: saman otsikon alle mahtuu hyvin erilaisia sairauksia, joihin tulee koko ajan lisää uusia, entistä yksilöllisempiä hoitoja. Kuvaukset suomalaisista rintasyöpätutkimuksista havainnollistavat, miten pitkäjänteistä työtä läpimurrot vaativat, ja kertovat myös potilaiden roolista tutkimuksessa. Kirja välittää tietoa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen, mutta se avaa myös terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille, miltä järjestelmä potilaan näkökulmasta näyttää. Kun koko terveydenhuoltojärjestelmä on murroksessa, perinteinen passiivinen potilasrooli ei enää ole paras mahdollinen lähtökohta vakavan sairauden hoidossa. Kirja antaa sairastuneille eväitä muutokseen kohti tasaveroisempaa hoitosuhdetta.

Ke 20.11. klo 17.30

Timo Suutarinen: Treblinka 454, osa II (Kulttuurivihkot)

Juutalaisten historiasta ja kohtaloista holokaustissa Terezínistä Treblinkaan kertova neliosainen, yli 2000 runon sarja päättyy marraskuussa 2024 Kulttuurivihkojen julkaisemaan Timo Suutarisen kirjaan "Treblinka 454, osa II".

Suutarinen on käynyt kirjaansa varten läpi mittavan aineiston tutkimuksia, oikeudenkäyntejä, elämäkertoja, haastatteluja ja dokumentteja Treblinkasta sekä vieraillut tapahtumapaikoilla. Elokuun lopun 2024 hän käänsi Varsovan ghetossa siellä kirjoitettuja runoja ja kirjoitti kirjansa esipuheen.

Timo Suutarinen on jyväskyläläinen runoilija, joka kirjoissaan Kirsikankukkien kaupunki (2020), Eikä varjoja enää ole (2022) ja Treblinka 454, osat I-II (2023-24) on kulkenut matkan Terezínistä Treblinkaan.

Tilaisuudessa Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa Timo Suutarinen kertoo kirjansa taustoista ja lausuu siitä runoja.



To 21.11. klo 17

Keskustelutilaisuus: Kahden kolonialismin anatomia: Länsi-Saharan ja Palestiinan miehitys (Kansainvälinen solidaarisuustyö & Suomen Rauhanpuolustajat ry)

Länsi-Sahara on Pohjois-Afrikan viimeinen siirtomaa, jota Marokko on miehittänyt laittomasti vuodesta 1975. Kansainvälisen oikeuden mukaan länsisaharalaisilla on oikeus päättää omasta itsenäisyydestään, mutta Marokko estää itsenäisyysäänestyksen järjestämisen.Länsi-Saharan ja Palestiinan kolonialismissa on paljon samanlaisia piirteitä. Molemmat miehittäjävallat ovat tehneet väestönsiirtoja miehitetyille alueelle, varastaneet niiden luonnonvaroja ja hyötyneet taloudellisesti. Paneelikeskustelussa puhutaan Länsi-Saharan ja Palestiinan miehityksestä, sekä Länsi-Saharan poliittisen tilanteen viimeaikaisesta kehityksestä.

Tapahtumassa puhuvat muun muassa Sumudin vara-pj ja ICAHD Finlandin pj Syksy Räsänen ja länsisaharalaisen Tifaritin yliopiston opiskelijoita.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava