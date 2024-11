Televisiosta tutun Jepa Lambertin suositut joulukonsertit alkavat 2.12.

Jepa Lambert tunnetaan parhaiten televisio-ohjelmista kuten Elämäni Biisi, The Voice of Finland, Tähdet Tähdet sekä Toivesäveliä. Lisäksi hän oli lavalla Mestarit Areenalla -kiertueella Kaija Koon, Ellinooran, Vesalan ja Jenni Vartiaisen kanssa. Lambert on myös kiertänyt Vesterinen Yhtyeineen -kokoonpanon jäsenenä ja laulanut tunnettujen kansainvälisten artistien kanssa, kuten gospel-legendojen Andrae Crouch ja Russ Taff sekä soul- ja hip-hop tähtien Cory Henry, Jacob Collier, Snoop Dogg ja Cee Lo Green.

Pian alkavan Soulful Christmas -kiertueen konserteissa kuullaan sielukkaita, suomen- ja englanninkielisiä joululauluja painottaen afroamerikkalaista gospel-ohjelmistoa.

Soulful Christmas -joulukiertue 2024:



2.12. Turku, Mikaelinkirkko

3.12. Jyväskylä, Taulumäen kirkko

4.12. Kuopio, Alavan kirkko

7.12. Tuusula, kirkko

9.12. Espoo, Tuomiokirkko

10.12. Joensuu, Joensuun kirkko

11.12. Lappeenranta, Lauritsalan kirkko

12.12. Lahti, Ristinkirkko

16.12. Rovaniemi, kirkko

17.12. Oulu, Oulujoen kirkko

18.12. Vaasa, Vaasan kirkko

19.12. Seinäjoki, Törnävän kirkko

20.12. Tampere, Messukylän kirkko

21.12. Helsinki, Paavalin kirkko

Kaikki konsertit alkavat kello 19.00



Lambertia vahvistavat kiertueella pianisti Maria Ilmoniemi ja kitaristi Lasse Sakara. Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Tuusulassa mukana on myös Lambertin johtama Sounds of Mercy -gospelkuoro. Kuoro on 25-henkinen kuoro pääkaupunkiseudulta. Musiikin ammattilaisista sekä pitkän linjan lauluharrastajista muodostunut kuoro on esiintynyt muun muassa Iltan taustalla. Lisäksi kuoro on nähty TV-ohjelmissa kuten Putous (MTV) ja Riemulaulut (YLE).



”Viime vuonna lähdin ensimmäistä kertaa soolokiertueelle ja se oli ihanaa! En ole koskaan saanut niin paljon lämmintä palautetta ja rakkautta kuin silloin. Tämä rohkaisi minua lähtemään uudestaan tien päälle ja vielä vähän isommalla kokoonpanolla. Joulun viesti on rakkaus, rauha ja armollisuus toisia sekä itseämme kohtaan. Sitä haluan laulullani välittää ja uskon, että konserttimme eivät jätä ketään kylmäksi, vaan tuovat voimaa talven pimeisiin hetkiin”, Lambert kommentoi tulevaa.

Kiertueen tuottaa Ohjelmatoimisto Kristalli.