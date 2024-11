Kuopiolainen Kimmo Kaikkonen on Vuoden Rakennusmestari 2024

Talonrakennusteknikko, rakennusmestari Kimmo Kaikkonen on valittu Vuoden Rakennusmestariksi 2024. Asiantuntijaraadin valintaan vaikutti monipuolinen ura niin työmaan vastaavana työnjohtajana kuin valvojana ja rakennuttajanakin. Lisäksi Kaikkosen ansioksi laskettiin jatkuva osaamisen kehittäminen etenkin FISE-pätevyyksillä sekä pitkä järjestöura.

-Kaikkonen on rohkeasti mennyt urallaan uutta kohti, työnjohtotehtävistä aina rakennuttamiseen ja valvontaan asti. Vastuullisilla paikoilla toimiva ammattimies on antanut aikaansa ja osaamistaan myös järjestötyölle jo kolmen vuosikymmenen ajan, summaa RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen raadin perustelut.

Raadissa oli edustajat RKL:n johdon lisäksi RIL:stä, SAFA:sta, RIA:sta, Pohjola Vakuutuksesta ja ympäristöministeriöstä.

Vuoden Rakennusmestari -titteli lämmittää kokenutta ammattimiestä.

- Varmasti pitkä yhdistysura on vaikuttanut valinnassa. Lisäksi työnantaja on antanut hyviä kohteita, ja perhekin on ollut tukena. Tiimityötähän tämä on, Kaikkonen kiittelee.

Hän nostaa esiin täydennyskoulutuksen merkityksen. Rakennuttaja- ja valvojapätevyydet ovat tärkeitä etenkin julkisella puolella. Tärkeinä Kaikkonen pitää myös ammatillisia verkostoja, joita hän suosittelee alan nykytilanteessa myös työnhakuun.

Liittokokouksessa valittiin myös RKL:n nykyinen puheenjohtaja Jukka Lintunen jatkokaudelle. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

RKL:

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL on tunnettu ja luotettu rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat rakennusalan asiantuntija-ammatteja.

RKL:llä on valtakunnallisesti lähes 8000 asiantuntijaa. RKL kuuluu muun muassa Rakennusteollisuus ry:n johtamaan Kiinteistö- ja rakennusalan foorumiin, ja se on sekä Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n että Rakennuslehden perustajaosakas.