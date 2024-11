Malmin Palloseuralle LähiTapiolan 15 000 euron pääpalkinto

Harrastamisen vahvat seurateot -konsepti huipentui 15 000 euron arvoiseen pääpalkintoon, jonka saajan valitsi Helmarit-legenda Essi Sainio. Voittajaseuran Malmin Palloseuran lisäksi ehdolla pääpalkinnon saajaksi olivat Kajaanin Haka, SJK-juniorit ja HJS. Ehdokkaat valikoituivat Palloliiton alueellisten seurakehittäjien ehdotusten sekä seurapalvelujen valtakunnallisen kehitysryhmän äänestyksen pohjalta.

Pääpalkinnon kriteereinä olivat muun muassa seuran toiminnan vastuullisuus ja sosiaalinen vaikuttavuus, poikkeuksellisen laaja ja monimuotoinen ruohonjuuritason toiminta sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ”Jalkapalloa jokaiselle” toiminta-ajatuksen mukaisesti.

– MPS on erinomainen esimerkki siitä, kuinka urheiluseura voi olla merkittävä paikallisyhteisön kehittäjä ja hyvinvoinnin edistäjä. MPS:n toiminta vahvistaa suomalaista jalkapallokulttuuria ja on erityisesti malmilaisille ylpeyden aihe ja tärkeä yhteisöllisyyden rakentaja. MPS:n toiminnasta näkyy syvä ymmärrys siitä, että jalkapallon avulla voi vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten elämään. Se hyödyntää verkostojaan mainiosti ja on mukana malmilaisten lasten, nuorten ja aikuisten arkipäiväisessä elämässä, Essi Sainio perustelee.

Pääpalkinto luovutetaan Malmin Palloseuralle Huuhkajien 17. marraskuuta Kreikkaa vastaan pelattavan ottelun yhteydessä Olympiastadionilla.

– Monipuolinen, tavoitteellinen ja yhteisöllinen toiminta on tehnyt Malmin Palloseurasta ansaitusti Vuoden Seurateko -palkinnon voittajan, Sainio tiivistää.

MPS ”oman kylän jengi”

Malmin Palloseuran pelaajamäärät ovat kasvaneet useammalla sadalla pelaajalla viimeisten kolmen vuoden aikana, mikä kertoo seuran houkuttelevasta ja kannustavasta toimintaympäristöstä. Vuonna 1948 perustetussa MPS:ssä on nykyään 1200 pelaajaa ja 27 joukkuetta.

Seura tarjoaakin laajaa toimintaa kaikilla tasoilla ja kaiken ikäisille, vahvistaen siten rooliaan paikallisena kasvattajana. MPS järjestää myös monipuolista tapahtumatoimintaa, josta esimerkkinä toimii vuodesta 2006 järjestetty Kimalais Cup, joka on Malmin ja Koillis-Helsingin lähialueen päiväkotien joka keväinen jalkapalloturnaus. Ensimmäisten vuosien muutaman päiväkodin keskinäisistä peleistä on laajennuttu täysipäiväiseen tapahtumaan, joka kerää kahden päivän aikana lähes 2000 alueen lasta jalkapallon pariin.

MPS onkin oman kylän jengi, joka on erityisesti malmilaisille ylpeyden aihe ja tärkeä yhteisöllisyyden rakentaja. Seura kehittää yhteistyössä kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa Koillis-Helsinkiä kohti parempaa ympäristöä, jossa lapset ja nuoret voivat liikkua ja kasvaa turvallisesti.

Myös MPS:n valmentajien kesken vallitsee poikkeuksellisen vahva yhteisöllisyys. Kaikki seuran valmentajat kokoontuvat säännöllisesti, eikä seurassa tehdä rajaa eritasoisten ryhmien valmentajissa. Lisäksi seura on rohkeasti investoinut uusiin päätoimisiin työntekijöihin ja se tarjoaakin tällä hetkellä työ- tai opiskelupaikan noin 20 henkilölle. Johtamisen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat nousseet uudelle tasolle MPS:ssä, mikä on tuonut selkeää kehitystä seuran toiminnan laadussa. Erityisesti johtamisen kehittäminen on parantanut yhdenvertaisuutta seurassa, mikä näkyy siinä, että tyttöjä ja poikia kohdellaan samoilla seuran yhteisillä arvoilla ja urheilutoimintaan liittyvillä malleilla.

Lue lisää LähiTapiolan ja Palloliiton Harrastamisen vahvat seurateot -konseptista. >>