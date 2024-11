Varkauden Mainarit miesten liigakierroksen ykkösjoukkue haastavassa olosuhteessa

Mainarit selätti parhaiten Lahden liigaviikonlopun sunnuntain poikkeuksellisen haastavan rataolosuhteen ja oli kierroksen ykkösjoukkue. Kauas Mainareista ei jäänyt eilisen kierroksen ykkösjoukkue GB. Kaksi kärkijoukkuetta oli tänään karussa muilta ja myös sarjataulukon kokonaistilanteessa samat joukkueet erottuvat selvällä erolla muista, mutta toisinpäin, kun GB johtaa miesten liigaa ennen Mainareita ja Tampereen TKK:ta. Kauden viimeiset kaksi kierrosta pelataan Kouvolassa helmikuun alussa.

Kyllähän se oli täysin poikkeuksellinen liigakierros, mikä johtui täysin 32-jalkaisesta rataolosuhteesta, josta ei öljyä puuttunut. Tänään nähtiin maajoukkuetason keilaajilta ränniheittoja ja lukematon määrä epäonnistuneita paikkoheittoja, kun joukkueet pyrkivät selvittämään miten keilat saadaan kaatumaan.

Olosuhteisiin nähden Varkauden Mainarit teki hienoa työtä, voitti kuusi ottelua seitsemästä ja pelasi koko päivän yli tuhannen pisteen keskiarvolla. Henkilökohtaisissa tuloksissa Mainareiden tehokkain tänään oli Lenni Juutilainen seitsemän sarjan tuloksella 1523. Häntä edellä tuloksissa oli ainoastaan WRB:n Simon Tissarinen, joka keilasi tänään 1539 pistettä.

Poikkeuksellisessa olosuhteessa myös Juutilainen turvautui poikkeukselliseen pelivälineeseen - muovipalloon.

- Se on ihan muovipallo, joka kääntyy vähän enemmän, kun siinä on reaktiivipallon laatta, eli se tavallaan lukee vasta ihan lopussa kiinni, Juutilainen avaa.

Kuinka harvinaista tällaisen pallon käyttäminen on? Juutilainen naurahtaa.

- No ainakaan minä en ole missään kilpailussa törmännyt tällaiseen ja oli itsellenikin ensimmäinen kerta. Se ei itseasiassa ollut edes oma pallo, vaan sain sen käyttöön joukkuekaveri Joonas Jehkiseltä. Hän suositteli minua käyttämään sitä ja sillä tuli tulosta. Ja se johtui ihan siis vain tästä lyhyestä kelistä, että tuota käytettiin, Juutilainen kertoo nauraen.

Kauas Mainareiden tuloksesta tänään ei jäänyt eilisen kierroksen ykkösjoukkue GB, joka voitti Mainareiden tavoin tänään kuusi ottelua. Reilu 200 pisteen ero joukkueiden päivän pisteissä tuli puhtaasi sillä, että Mainarit teki hieman enemmän tulosta. Mutta helpolla se ei tullut ja pelaajat olivat tänään ajoittain isoissa ongelmissa radoilla.

- Lyhyt hoito ja paljon öljyä radoilla, niin ei tällaisia olosuhteita Suomessa vain keilata. Meidän joukkueessa pelaajat olivat tänään hyvin kartalla ja tällaisessa olosuhteessa jokaiseen heittoon pitää keskittyä ja jokainen heitto pitää myös pystyä nopeasti nollaamaan ennen seuraavaa. Tänään oli todella haastavaa pelata, mutta samalla ihan hauskaa, Juutilainen sanoo.

Helsingin GB johtaa miesten SM-liigaa reilun 400 erolla Mainareihin, joka teki tänään tärkeän nousun ennen päätöskierroksia. Helmikuun alussa pelattaviin Kouvolan kierroksiin lähdettäessä kolmannella sijalla on Tampereen TKK, jolla on reilu 8oo pisteen ero kärkeen. Neljäntenä olevalle Lahden Baylle sunnuntain kierros oli murheellinen eilisen hyvän pelaamisen jälkeen. Joukkue hävisi tänään kaikki pelinsä ja sillä on nyt yli tuhannen pisteen ero kolmanteen sijaan. Kärkinelikon takana ovat järjestyksessä ennen päätöskierroksia All Stars, Patteri, WRB ja Valtti.