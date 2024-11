Nuoret toivovat inhimillistä ja joustavaa työelämää

Työelämältä halutaan ihan tavallisia asioita

“Haluaisin että työelämästä olisi minulle muutakin hyötyä kuin vain rahallista. Työtä jossa voisin vaikuttaa ja minun työpanostani arvostettaisiin.”

Nuoret toivovat inhimillistä otetta ja oppimismahdollisuuksia työelämään. Työelämän toivotaan tarjoavan paikan, jossa voi olla oma itsensä ja tuoda osaamisensa esille, myös aivan siinä työuran alussa. Vakautta, pysyvyyttä ja tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä pidetään erittäin tärkeinä. Esihenkilön tuki, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja yhteisöllisyyden ilmapiiri koetaan keskeisinä tekijöinä jaksamisen tukemisessa.

“Hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä, nykyaikaista johtamista, ja arvoltaan sellaista työpaikkaa, missä kaikki otetaan huomioon.”

– Nämä nuorten omat odotukset ovat osittain ristiriidassa sen julkisen keskustelun kanssa, missä nuoret on osittain tarkoituksenhakuisestikin kuvattu ikään kuin ulkoavaruudesta työelämään putkahtavina kummajaisina, joiden työhön liittyvät arvot, asenteet, odotukset ja toiveet ovat kuin vieraalta planeetalta, Sitran tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää kuvailee.

Samaa ajatusta tuo esille myös Parempi Työelämä! -koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Tiina Lintunen:

– Nuorten vastauksista nousi ehkä yllätyksenäkin, että eivät he toivo mitään ihmeellistä ja erityistä, vaan aivan tavallista työelämää, jossa tulisi nähdyksi ja osaksi työyhteisöä. On tärkeää ymmärtää ja ottaa huomioon nuorten toiveet ja huolet työelämästä, silloin meillä on mahdollisuus myös tehdä työelämästä kaikille kestävää. Paras työelämä tehdään yhdessä kehittäen ja laajasti keskustellen.

– Tämä jännite nuorten omien odotusten ja heistä julkisuudessa esitetyn kuva välillä alleviivaa tulevaisuusvallan laajentamisen tärkeyttä. Sitä, että nuoret saavat äänensä kuuluviin niissä keskusteluissa, jotka käsittelevät heidän oman tulevaisuutensa kannalta keskeisiä kysymyksiä, Tähkäpää jatkaa.

Lisää nuorten ääntä työelämän kehittämistyöhön

Tulevaisuuden työelämä rakennetaan nyt ja siihen tarvitsemme nuorten äänen kuulemista, sillä juuri he ovat tulevaisuuden työelämän tekijöitä.

– Nuoret eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan heillä on erilaisia odotuksia, toiveita ja huolia. Monimuotoistuvassa työelämässä läpileikkaavana teemana nuorten raportilta nousee tärkeä toive yksilöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta. Nuori haluaa tulla hyväksytyksi omana itsenään, kertoo TYÖ2030 ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Nuorten ajatuksia työelämästä -raporttia varten kerättiin lähes 400 nuoren näkemyksiä, toiveita ja tarpeita työelämästä, jotka julkaistiin Työelämäfoorumi 2024 -tapahtumassa 20.11.2024. Nuorten näkemykset ja tilaisuudessa syntyvät ratkaisut viedään vuonna 2025 alkavaan työelämän kehittämisstrategiaan, jota työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö alkavat laatia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Työelämän kehittämiselle on tärkeää nuoret pääsevät itse kertomaan omista työelämään liittyvistä ajatuksistaan, mutta se ei vielä riitä – meidän aikuisten on myös kuultava mitä nuorilla on sanottavana, Tähkäpää muistuttaa.

Työelämäfoorumi on työelämän keskustelutapahtuma, joka kokoaa työelämän keskeiset toimijat ja asiantuntijat yhteen keskustelemaan työelämän murroksesta ja muutoksesta. Tapahtuma pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Vuoden 2024 teemana oli nuorten työelämä ja tilaisuus järjestettiin kutsuvierastapahtumana Pikku-Finlandialla sekä suorana Yle Areenassa. Työelämäfoorumi 2024 järjestetiin yhteistyössä valtakunnallisen TYÖ2030-ohjelman ja ESR+ -rahoitteisen Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen kanssa. Kumppanina tapahtumassa oli laaja kattaus valtakunnallisia nuorisojärjestöjä ja nuorten työelämäosallisuutta edistäviä organisaatioita.

*Kursiivilla olevat tekstit ovat suoria lainauksia Nuorten ajatuksia työelämästä -raportista.

