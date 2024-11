Bella Lake Resort palkittiin Vuoden hotellina – matkailun Kultaiset Palmut jaettiin Tahkolla

Bella Lake Resort on Kuopion Bellanrannassa sijaitseva 18 järvisviitistä koostuva matkailukohde, jonka erityispiirteenä on jokaisessa sviitissä sijaitseva oma laituri. Kaikki järvisviitit ovat noin metrin päässä vesirajasta ja tästä johtuen järvikokemus on tehty ainutkertaisen helpoksi jokaisessa sviitissä. Puolissa sviiteistä on käsinveistetty hirsisauna. Bella Lake Resort tarjoaa vieressä sijaitsevan Kuopion Saana -saunamaailman spakokemuksen vieraille. Myös aktiviteetipuisto Bellanranta tarjoaa upeita kokemuksia askeleen päässä sviitin ovelta.