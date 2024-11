Poliitikot jakavat startup-yhteisön näkemyksen: Startupit ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimijoita – “Isossa kuvassa ei ole vielä jalkautunut päätöksentekoon”

Suomen startup-yhteisö käynnisti elokuussa keskustelun Suomen tulevaisuudesta julkaisemalla Visio 2040 – Kun asiat Suomessa tehtiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti -esseekokoelman. Tuolloin julkaisutilaisuudessa startup-yrittäjät kokoontuivat paneelikeskusteluun jakamaan näkemyksiään Suomen tulevaisuudesta.

Tällä kertaa toimme yhteen poliittisia päättäjiä keskustelemaan konkreettisista toimista, joilla Visio 2040 voisi olla mahdollista toteuttaa. Sekä mahdollisista vision esteistä. Poliitikkopaneelissa keskustelemassa olivat kansanedustajat Sari Multala (kok), Timo Harakka (sd), Mika Poutala (kd), Markus Lohi (kesk), Saara-Sofia Sirén (kok) ja Oras Tynkkynen (vihr). Keskustelua moderoi Suomen startup-yhteisön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto.

Paneelikeskustelu on julkaistu verkossa, ja sen voi käydä kokonaisuudessaan katsomassa täällä: Suomen startup-yhteisön Visio 2040 -poliitikkopaneeli.

Suomen startup-yhteisö uskoo, että teknologiapainotteiset startup-yritykset ovat Suomen tulevaisuuden kasvun kannalta keskeisiä toimijoita. Mutta ovatko poliitikot samaa mieltä?

“Kyllä ehdottomasti, ja meillä on siitä näyttöjä. Hienoja esimerkkejä, ja ne rohkaisevat suomalaisia nuoria. Isossa kuvassa ei ole kuitenkaan vielä jalkautunut meidän päätöksentekoon sen ymmärtäminen”, Markus Lohi totesi paneelikeskustelun alussa.

“Ilman muuta näin on. Se taso ja aste, joilla startup ja scaleup -yritykset lisääntyvät, ja niiden pääomittaminen ja vaikutusvalta yhteiskunnassa, niin se mittaa koko talouden elinvoimaisuutta. On ollut ilo huomata, että suunta on ollut hyvä ”, Timo Harakka jatkoi.

Myös hieman toisenlaisia näkemyksiä jaettiin.

“Kyllä ja ei. Jos meidän isot vakavaraiset yritykset eivät menesty, niin pelkkä startup-kenttä ei tule pelastamaan asiaa”, Mika Poutala kommentoi.

“Startup- ja kasvuyritysten rooli talouden kannalta aivan ratkaiseva. Siinä mielessä vastaus kyllä. Mutta kyllä Suomen talouden haasteet ulottuvat laajemmalle kuin siihen, kuinka paljon meillä on kasvuhakuisia yrityksiä. Meillä on aika monta kenttää, joissa tullaan hieman takamatkaa keskeisiin verrokkeihin nähden”, Oras Tynkkynen pohti.

“Uskon, että näin on, mutta ei vain teknologia. Meillä on yksi vielä piilevä mahdollisuus palvelusektorin tuottavuuden parantamiseksi”, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala pohti.

Keskustelu siirtyi hyvin nopeasti maahanmuuttoon, kun pohdittiin kasvun esteitä. Suomen startup-yhteisö on useaan otteeseen korostanut, että tarvitsemme riittävästi osaajia myös ulkomailta. Poliitikot jakavat huolen siitä, saammeko houkuteltua ulkomaista työvoimaa.

Startup-yhteisön Visio 2040 -julkaisussa on kymmenen kohdan lista Visio 2040 toteuttamiseksi. Saara-Sofia Sirén nosti keskustelussa esille kohdan 10, jossa korostetaan yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja sitä, että jakautuminen pitäisi saada pysäytettyä.

“Pitäisi saada ajateltua, että olemme samassa veneessä ja yhdessä saada ratkaistua asioita”, Sirén totesi.