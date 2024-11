Juustoportin meijeri siirtyi uusiutuvalla sähköllä tuotettuun prosessilämpöön

”Näiden muutosten jälkeen emme enää käytä haketta, pellettiä tai kevyttä polttoöljyä. Raskasta polttoöljyä emme ole koskaan käyttäneetkään” kertoo vastuullisuudesta vastaava johtaja Niklas Keski-Kasari. ”Jätämme vielä prosessilämmön ja höyryntuotannon kevytpolttoöljyllä toimivat varajärjestelmät toimintakuntoiseksi, siten turvaamme huoltovarmuuden ja mahdollistamme maidon vastaanoton mahdollisissa pidempiaikaisissa häiriötilanteissa” jatkaa tekninen päällikkö Teemu Arvola.

Juustoportti on sitoutunut ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Tämän mukainen tavoite on vähentää vuoteen 2030 mennessä oman toiminnan (scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöjä Juustoportti-konsernissa 38 %. Sen lisäksi Juustoportti on sitoutunut mittaamaan ja vähentämään ketjussa syntyviä (scope 3) päästöjä. Tavoite on ulkopuolisen toimijan hyväksymä Science Based Target -aloitteen mukainen tavoite. Se tarkoittaa, että ilmastotavoite on tieteeseen, uusimpaan tutkimukseen ja hyväksyttyihin menetelmiin perustuva, sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukainen.

”Tämä askel on avuksi 38 % päästövähennystavoitteessa. Muita vähennyksiä haemme esimerkiksi veden käytön vähentämisellä ja biojätteen syntymisen estämisellä, eli ihan tavallisilla asioilla. Niiden tavoitteleminen on järkevää ja tuttua jokaiselle ihan arkipäivässäkin.” toteaa Niklas Keski-Kasari.