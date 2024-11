Muistutuskutsu medialle: EU:n maaseuturahoituksen yritystukien tiedotustilaisuus

Ilmoittaudu mukaan tästä!

EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 yritystukipäätöksiä on tehty Varsinais-Suomessa tämän vuoden aikana jo 160. Tervetuloa kuulemaan, miten Varsinais-Suomen elinvoimaisuutta edistetään maaseudun yritystukien avulla!

Maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomessa ELY-keskus ja Leader-ryhmät. ELY-keskuksen kautta rahoitusta on saanut tämän vuoden aikana 60 yritystä ja Leader-ryhmien kautta 100 yritystä.

Varsinais-Suomessa maaseudun yritystukea tänä vuonna saaneiden hankkeiden kokonaiskustannukset nousevat yhteensä jo yli 22 miljoonaan euroon. Suurimmat hankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan jopa kaksi miljoonaa euroa. Toisaalta mukana on myös paljon 2 000 ja 3 000 euron valmistelurahoja ja käynnistystukia. Niiden rooli maaseuturahoituksessa on korostunut, kun vastaavien tukien tarjonta on vähentynyt muissa rahoituskanavissa.

Tilaisuudessa omista hankkeistaan kertovat RehuX Oy ja Pinetree Cottages Oy.

RehuX Oy rakentaa uutta tuotantolinjaa ja tuotevarastoa Tarvasjoelle. Yritys tuottaa erilaisia rehuja lähellä tuotetuista raaka-aineista lähellä kasvaville eläimille. Kotimaiset raaka-aineet hankitaan nimittäin pääsiassa suoraan lähialueen viljelijöiltä ja valtaosa rehuista myydään Varsinais-Suomen alueen tuottajille.

Pinetree Cottages Oy taas on matkailualan yritys, joka pyörittää Pyhärannassa vuonna 1992 perustettua mökkikylää, joka tunnetaan nimellä Siuttilan lomamökit. Yrityksellä on käynnissä kaksi Leader Ravakalta EU:n maaseuturahoitusta saanutta hanketta. Toisessa kehitetään sähköistä markkinointia ja toinen on investointihanke mökkikylän remontointiin.

Tiedotustilaisuuden ohjelma:

EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvien yritystukien vaikuttavuus: maaseutuviestinnän koordinaattori Janica Vilen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Maaseudun yritystuet Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa: johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Yritystukiesimerkki, RehuX Oy: toimitusjohtaja Thomas Fagerholm

Maaseudun yritystuet Leader-ryhmissä: hankeasiantuntija Heidi Jaakkola, Leader Ravakka

Leader Ravakka Yritystukiesimerkki, Pinetree Cottages, Oy: yrittäjä Satu Siuttila

Kysymyksiä ja keskustelua

Puheenvuorot pidetään suomeksi, mutta kysyä ja keskustella voi myös ruotsiksi.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille.