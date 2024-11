Toppari Ville Tikkanen kahden vuoden sopimuksella Klubiin

– Muutamia hyviä vaihtoehtoja oli pöydällä, ulkomailtakin. Tavoitteeni on aikanaan pelata pitkään ulkomailla, mutta nyt halusin ajatella omaa uraani: Uskon vahvasti, että HJK on itselleni tässä vaiheessa paras mahdollinen askel kohti ulkomaita. Olen mahdollisuudesta kiitollinen. Suomessa ei HJK:ta ylemmäs pääse, eikä se ole väärin sanottu, että täältä on parhaiten ovet auki maailmalle, kunhan on ensin näyttänyt pärjäävänsä täällä, Tikkanen toteaa.

25-vuotiaan Tikkasen tavoittelemaa tietä on kulkenut viime vuosina HJK:ssa useampikin toppari. Tuoreista esimerkeistä käyvät Daniel O’Shaughnessy (2021), Arttu Hoskonen (2022) ja Miro Tenho (2023), jotka kaikki vuorollaan ottivat johtavan roolin HJK-puolustuksessa ja etenivät sitä kautta kokeneina keskuspuolustajina Klubista maailmalle.

Tikkanen on jo lunastanut paikkansa Veikkausliigan eliittipuolustajana. SJK:n kapteenina hän pelasi tällä kaudella kahta vaille kaikki Veikkausliiga-pelit käytännössä alusta loppuun.

– On hienoa päästä vetämään Klubi-paita päälle ja haastamaan itseäni. En sano, että olin Seinäjoella mukavuusalueellani, mutta nyt odotan innolla, että pääsen HJK:ssa tavallaan aloittamaan taas “pohjalta”. Joudun testaamaan rajojani ja alusta asti näyttämään, että kuulun kentälle, “Tiki”-lempinimellä kentällä tunnettu puolustaja linjaa.

Urheilujohtaja Petri Vuorinen on seurannut Tikkasen kehitystä Suomessa pelatuista U19-EM-kisoista lähtien. Hän toteaa asetelman olevan otollinen Tikkasen lisäksi myös joukkueelle.

– Pidän siitä asenteesta, että Ville haluaa ottaa seuraavan askeleen ja on valmis kilpailemaan täällä peliajasta. Se tarkoittaa, että nälkää riittää, mikä tulee näkymään arjessa. Ja samaan aikaan me pystymme auttamaan Villeä kehittymään entisestään.

– Ville on pelaajana parhaassa iässä ja yli sadan liigapelin kokemuksella. Hän tuo puolustuslinjaan pallollista osaamista, nopeutta ja pelillistä johtajuutta, Vuorinen näkee.

Oulussa syntynyt OLS:n kasvatti siirtyi SJK:hon B-juniori-iässä. Seitsemän U19-maaottelua pelanneen Tikkasen muistot Bolt Arenalta eivät ole erityisen mukavia, sillä vieraspisteet ovat olleet tiukassa.

– Kiva päästä Boltilla nyt kotijoukkueen paitaan pitämään huolta siitä, että tämä on todella vaikea paikka vastustajalle ensi vuonnakin, Tikkanen hymyilee.

Kotijoukkueen kopissa odottaa tuttu mies, sillä Tikkanen ja maalivahti Jesse Öst viettivät Seinäjoella monta vuotta joukkuekavereina.

– Innolla odotan, että pääsee taas vääntämään Jessen kanssa kentällä ja kentän ulkopuolella, Tikkanen virnistää.

Taustajoukkojen kopissakin on ainakin yksi hyvin tuttu hahmo, SJK:n niin ikään Klubiin hiljattain vaihtanut Risto-Matti Toivonen.

Tervetuloa Klubiin, Tiki!