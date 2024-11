Kokkola Material Week 2024 kokosi nykyiset ja tulevat osaajat

Seminaariosioihin ilmoittautui yhteensä noin 2000 osallistujaa, ja livestreamin kautta seminaareja seurasi useita satoja katsojia.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg kuvailee tämän vuoden kokonaisuutta erittäin onnistuneeksi. Vuosien mittaan KMW on kasvattanut merkitystään alan asiantuntijoiden ja päättäjien keskuudessa.

”Pitkäjänteinen tapahtuman eteen tehty työ kantaa hedelmää. Meillä on vuosittain hyvä ja tuore ohjelmakokonaisuus. Kiitosta saamme erityisesti Material Weekin hengestä; täällä on tiivis tunnelma ja hyvä kemia. Ihmisten on helppo verkostoitua myös oman ammatillisen kuplan ulkopuolella”, toteaa Sandberg.

"Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä tämän vuoden Kokkola Material Weekin onnistumisista. Näytteilleasettajien suuri määrä ja monipuolisuus ovat tuoneet tapahtumalle valtavasti lisäarvoa, tarjoten kävijöillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin innovaatioihin ja kehityssuuntiin. Haluamme myös kiittää lämpimästi kaikkia järjestäjäorganisaatioita, joiden saumaton yhteistyö on mahdollistanut tämän tapahtuman järjestämisen jo 12 vuoden ajan. Yhteistyömme on ollut avainasemassa tapahtuman kehityksessä", sanoo Kokkola Material Weekin tapahtumatuottaja Julia Vaahtera KOSEKilta.

Seminaariviikko käynnistyi maanantain PreKMW-osiolla, jossa julkaistiin Kokkolan kaupungin vetämän ja kansalliseen akkustrategiaan 2025 pohjautuvan Akkukemian temaattisen vetovastuuhankkeen raportti. Tilaisuus tarjosi mahdollisuuden tutustua teollisuuspuistojen innovatiivisiin käytäntöihin ja niiden rooliin akkukemian arvoketjussa.

Kokkola Material Weekin avajaisseminaarin ensimmäisen puheenvuoron tiistaina piti ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Mykkänen kannustaa jatkamaan tavoitteellista TKI-toimintaa, ja toteaa Kokkolan alueen teollisten toimijoiden olevan maailmalaajuisestikin tarkasteltuna puhtaan siirtymän kärkijoukoissa.

Bolidenin konsernijohtaja Mikael Staffas kertoi satavuotista taivaltaan juhlivan yhtiön panostuksista vihreään siirtymään. Kokkolassa ja Kaustisella etenevästä Sibanye-Stillwaterin Keliberin litiumhankkeesta kertoi yhtiön Etelä-Afrikan aluejohtaja Richard Stewart. Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä puolestaan käsitteli omassa puheenvuorossaan energiainfrastruktuurin kehitystä.

Keskiviikkona GeoKokkola-osiossa esillä olivat muun muassa Euroopan unionin kriittisten raaka-aineiden asetus ja kestävän akkuarvoketjun eri vaiheet. Puheenvuoroissa käsiteltiin myös katodimateriaalien tuotantoa, kestävä litiumhydroksidituotantoa ja akkuarvoketjun kehitystä. ReKokkola-osiossa pureuduttiin teollisiin kiertotalousratkaisuihin. Puheenvuoroissa kuultiin esimerkkejä teollisista kiertotalousekosysteemeistä ja toimivista kiertotalousratkaisuista, esimerkiksi teollisesta vedenkäsittelystä ja paikallisista kestävistä innovaatioista. BioKokkola-osiossa esillä olivat biomassoista saatavat korkean lisäarvon tuotteet ja kestävä elintarviketuotanto.

Kokonaisuuden päättävä Future Fair -osio torstaina oli suunnattu erityisesti nuorille, jotka suunnittelevat jatko-opintojaan. Future Fairissa jo pidempään työuraa tehneet, nuoret ammattilaiset ja opiskelijat keskustelivat työelämän vaatimuksista, odotuksista ja mahdollisuuksista.

”Future Fair toteutettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Uusi osio oli opiskelijoille hieno ja käytännönläheinen tilaisuus saada tuoretta tietoa tulevaisuuden työmahdollisuuksista Kokkolan alueen yrityksissä”, iloitsee KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen. ”Vaikka Material Week keskittyykin esimerkiksi kemianteollisuuteen ja akkuteknologiaan, täytyy muistaa, että näidenkin alojen yrityksissä tarvitaan monipuolisia osaajia esimerkiksi henkilöstö-, talous- sekä osto- ja myyntitehtäviin.”

Kokkola Material Week -tapahtuma valaisee vuosittain kemianteollisuuden, biotalouden ja akkutekniikan tulevaisuuden näkymiä. Tapahtuma kokoaa yhteen alan asiantuntijat, yritysjohtajat, päättäjät, tutkijat ja opiskelijat ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusimman tiedon jakamiseen.

Tapahtuman pääkoordinaattorina toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, ja seminaariviikon järjestävät yhteistyössä KOSEK, Kokkolan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Visit Kokkola, Viexpo ja Pohjanmaan ELY-keskus.

