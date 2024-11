HOK-Elannon henkilöstölle ennätyksellinen viiden miljoonan euron tulospalkkio jouluksi

Pääkaupunkiseudulla toimiva S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto haluaa kiittää menestyksekästä työtä tehneitä hokelantolaisia vuodesta 2024. Henkilöstön palkitsemiseen päätettiin käyttää joulukuun palkanmaksun yhteydessä yhteensä noin viiden miljoonan euron suuruinen summa, ja keskiarvoinen palkkio per työntekijä on yli 650 euroa. Tulospalkitsemisen malli on sama kuin viime vuonna.

– Menestyksemme perustuu henkilöstömme upeaan työhön – he tekevät voittavaa kauppaa ja palvelevat asiakkaitamme loistavalla tiimihengellä. Tulosennusteemme tälle vuodelle on selvästi budjettia ja edellisvuotta parempi. Niinpä olemme päättäneet käyttää 5 miljoonaa euroa henkilökunnan palkitsemiseen, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.