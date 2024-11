Kotimainen lastenruokayhtiö vastaa uusiin ravitsemussuosituksiin – ”liian myöhäistä toteuttaa”

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet, 27.11.2024 julkistettavat kansalliset ravitsemussuositukset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2014. Uusissa suosituksissa lihan ja lihavalmisteiden määrää lasketaan merkittävästi, ja vastaavasti vihannesten, juuresten, hedelmien ja marjojen osuutta suositellaan nostettavan nykyisestä 500 grammasta 800 grammaan päivässä.



Kotimaisen lastenruokayhtiö Green Planet Astronautsin mukaan uusia ravitsemussuosituksia on mahdotonta toteuttaa täysimääräisenä nykyisessä aikuisväestössä, sillä ruokailutottumukset ja suolisto kehittyvät voimakkaimmin ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana.

”Vihannesten, juuresten, hedelmien ja marjojen suositusmäärä lapselle on noin puolet aikuiselle suositellusta 800 grammasta, ja määrää nostetaan lapsentahtisesti kasvun myötä”, Green Planet Astronautsin perustaja Milla Westerling kertoo.



”Jotta ruokailutottumukset oikeasti muuttuisivat, tulee kasvismakuihin ja -koostumuksiin tottua jo pienestä lähtien. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että se, mitä syödään ensimmäisten 1 000 päivän aikana määrittelee koko loppuelämän ruokavaliota. Aikuisten makunystyrät ja ruokailutottumukset ovat siis jo asettuneet uomiinsa ja niitä on mahdotonta täysin enää muuttaa. Siksi uuden, aiempaa kasvispainotteisemman ruokavalion suositus on liian myöhäistä toteuttaa enää nykyisessä aikuisväestössä.”