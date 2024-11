Stansvikin virkistysalueella alkaa kävely- ja pyöräilyreitin rakentaminen

Helsingin kaupunki rakentaa Kruunuvuorenrantaan uuden hiekkapintaisen reitin, Stansvikinpolun.

Kun Stansvikinpolku on valmis, se tarjoaa kävelijöille ja pyöräilijöille nykyistä turvallisemman reitin Koirasaarentieltä Stansvikin kartanopuistoon ja kartanon palveluiden pariin. Nykyisin puistoon kuljetaan pitkin kapeaa ja valaisematonta Stansvikintietä, joka on myös autoilijoiden käytössä.

Stansvikinpolun rakentamista valmistellaan kaatamalla reitiltä ensin puita. Nämä työt kestävät yhteensä muutaman päivän ja ne on tarkoitus aloittaa joulukuussa. Varsinainen rakennustyö toteutetaan ensi vuonna.

Rakentaminen keskeytyi vuonna 2021

Yksi Stansvikinpolun rakentamisen tavoitteista on ympäröivän luonnon varjelu: Stansvikinpolku on suunniteltu palvelemaan Kruunuvuorenrannan kasvavaa ulkoilijamäärää ja ehkäisemään kasvillisuuden kulumista polkua laajemmalta alueelta. Stansvikin kartanoa ympäröivä alue on yksi Kruunuvuorenrannan merkittävimmistä virkistysalueista.

Stansvikinpolun rakentamisen oli määrä alkaa jo vuoden 2021 syksyllä yhdessä muiden polkujen, pysäköintialueen ja Stansvikintien rakentamisen ja kunnostuksen kanssa. Tuolloin kaupunki keskeytti rakennustöiden valmistelun, koska Stansvikin kyläyhdistys ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tekivät valitukset rakentamiskokonaisuudesta. Valitusten mukaan polkujen ja pysäköintialueen rakentaminen olisi ollut haitaksi alueen luontoarvoille.

Valitukset on sittemmin hylätty hallinto-oikeudessa, ja Stansvikinpolun rakentamista voidaan jatkaa. Valitukset hylättiin myös muiden polkujen osalta, mutta toistaiseksi on epävarmaa, milloin ja missä laajuudessa kaupunki jatkaa niiden rakentamista.

Vanha polku osaksi uutta reittiä

Stansvikinpolun rakentaminen pohjautuu vuonna 2019 hyväksyttyyn puistosuunnitelmaan. Sen reitti noudattelee pohjoispäässä vanhaa tienpohjaa, joka jo nykyisin kulkee metsäpolkuna Koirasaarentieltä etelään.

Stansvikinpolku toteutetaan niin, että reitin sovittamisessa maastoon pyritään säästämään mahdollisimman paljon puustoa. Maastoon jätetään myös puunrunkoja muodostamaan lahopuuta. Urakalla ei ole vaikutusta esimerkiksi vanhoihin tammiin, joista kartanoalue on tunnettu.

Valmistuttuaan Stansvikinpolku valaistaan niin, että valot syttyvät, kun alueella liikutaan. Valot sammutetaan kesäkaudeksi, jotta ne eivät häiritse alueella eläviä lepakoita.