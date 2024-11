Useiden lajiliittojen tukema Petteri Kilpinen tavoittelee Olympiakomitean puheenjohtajuutta

Petteri Kilpinen on monipuolinen johtaja, kirjailija ja puhuja, joka on tehnyt myös kansainvälisesti mittavan uran yritysmaailmassa. Hän on toiminut muun muassa markkinointi- ja viestintäyritys TBWA/Europen innovaatiojohtajana ja TBWA Helsingin toimitusjohtajana sekä istunut 20 eri yrityksen hallituksessa, joista seitsemässä puheenjohtajana. Tällä hetkellä Kilpinen työskentelee Lääkärikeskus Aavan liiketoimintajohtajana. Kauniaisissa asuvalla Kilpisellä on puolisonsa kanssa viisi lasta.

Kilpisellä on kokemusta urheilun ja järjestöjen johtotehtävistä kuten Nuori Suomi ry:n ja AmCham Finland ry:n hallitusten puheenjohtajana, liikunnan ja urheilun keskusjärjestön Valon varapuheenjohtajana sekä HJK:n hallituksessa. ​Kilpinen on intohimoinen liikkuja. Kestävyysjuoksussa hän on moninkertainen seniorisarjojen Suomen mestari.

– Tulen sopivasti ulkopuolelta ja olen riippumaton, en aja omaa etua. Pystyn raakarehellisesti toteamaan mikä toimii ja mikä ei, koska en ole ollut tekemässä yhtään aiempaa päätöstä. Useampi taho on ollut parin viikon aikana yhteydessä ja pyytänyt puheenjohtajaksi – muutokselle on selvästi tarve. Ajatusta piti sulatella, mutta mikään muu ei oikeastaan kiinnosta yhtä paljon kuin urheilu, siitä syntyi halu lähteä mukaan. Minulla on nyt kokemusta, osaamista ja mahdollisuus lähteä tähän, Kilpinen kommentoi.

Kilpisen takana on jo usean lajiliiton vankka tuki. Petteri Kilpistä ovat Olympiakomitean puheenjohtajaksi esittämässä seuraavat Olympiakomitean jäsenjärjestöt: Suomen Hiihtoliitto ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Suomen Jääpalloliitto ry, Suomen Käsipalloliitto ry, Suomen Palloliitto ry, Suomen Salibandyliitto ry, Suomen Taitoluisteluliitto ry, Suomen Triathlonliitto ry, Suomen Uimaliitto ry, ja Suomen Voimisteluliitto ry. Lisäksi useat Olympiakomitean muut jäsenjärjestöt ovat jo ilmaisseet olevansa Kilpisen takana.

– Suomalaisen urheilun johtaminen edellyttää nyt radikaalia muutosta. Meidän kaikkien osapuolien on muutettava ajatteluamme ja asenteitamme liikunnan ja urheilun tulevaisuudesta. Petterillä on kyky koota meidät samalle puolelle pöytää, suomalaisen urheilun puolelle, Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti näkee.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagranden mukaan Kilpisellä on erinomaista näyttöä muutoksen johtamisesta.

– Koko suomalaisen urheilukentän roolit ja tavoitteet on kirkastettava, sisältäpäin tämä solmu ei aukea, muutoksen johtamiseen tarvitaan apua ulkopuolelta. Tarvitaan myös uusi alku Olympiakomitean ja OKM:n väliselle yhteistyölle. Petteri on oikea henkilö tähän tehtävään, Casagrande sanoo.

– Uudistuminen onnistuu uusilla tekijöillä. Suomalainen liikunta- ja urheiluyhteisö tarvitsee johtajan, jolla on puhdas pöytä lähteä katsomaan, millä strategian painotuksilla, rakenteilla ja ihmisillä menestys on mahdollista. Petteri ei aja minkään yksittäisen lajiliiton asiaa, vaan hän on se kokoava voima, jota yhteisömme nyt tarvitsee, Voimisteluliiton puheenjohtaja Mira Keränen painottaa.

Olympiakomitealle valitaan uusi puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kahdeksan hallituksen jäsentä syyskokouksessa 30.11. Hallituskausi on nelivuotinen. Syyskokous järjestetään Taitotalolla Helsingin Pitäjänmäessä.

Hallitusvaalissa äänestävät Olympiakomitean jäsenet eli jäsenjärjestöt ja -yhdistykset. Jäsenillä on käytettävissä yksi tai kaksi ääntä, tähän vaikuttaa jäsenen koko ja olympiastatus. Kaikkiaan ääniä on 142.

Lisätietoja:

Petteri Kilpinen

p. 050 5795555

Linkedin>>