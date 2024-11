Elinkeinoelämälle suunnattu maanpuolustuskurssi järjestetään toista kertaa Lapissa

Alueelliset maanpuolustuskurssit antavat kurssilaisille kattavan kuvan Suomen kokonaisturvallisuudesta ja vahvistavat keskeisten alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

”Eri toimijoiden välinen yhteistyö on kokonaisturvallisuuden kulmakiviä. Elinkeinoelämällä on tärkeä rooli niin väestön kuin viranomaisten toimintakyvyn kannalta. Siksi on tärkeää, että elinkeinoelämä ottaa oman roolinsa varautumisessa", toteaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi.

Erikoismaanpuolustuskurssin järjestävät Lapin aluehallintovirasto, Jääkäriprikaati ja Lapin Kauppakamari. Lapissa kiinnostus maanpuolustuskursseja kohtaan on ollut suurta, niin myös tätä erikoiskurssia kohtaan.

”Toista kertaa järjestettävä maanpuolustuksen erikoiskurssi on erinomainen tilaisuus nostaa yritysten valmiuksia nykyisessä haastavassa geopoliittisessa tilanteessa. Tämän vuotiselle kurssille osallistuu 60 henkilöä ja hakijoita kurssille oli lähes kaksi kertaa enemmän”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Kurssin avaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi. Aamunpäivän asiantuntijapuheenvuoroista vastaavat Lapin aluehallintovirasto, Jääkäriprikaati sekä Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry. Iltapäivällä kurssilaiset pääsevät tutustumaan tarkemmin EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiiviin. Maanpuolustuskorkeakoulun puheenvuorossa sotilasprofessori Marko Palokangas puhuu nykyaikaisesta sodankäynnistä varautumisen kannalta.

Lapissa järjestetty maanpuolustuskursseja jo 60 vuotta

Lapissa on järjestetty alueellisia maapuolustuskursseja vuodesta 1964 lähtien, jatkokursseja vuodesta 1986. Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan alueen kuntien ja muun julkishallinnon sekä talous- ja elinkeinoelämän, median ja eri yhteisöjen edustajia.

Lapin aluehallintovirasto järjesti ensimmäinen elinkeinoelämälle suunnatun maanpuolustuskurssin viime vuonna. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto puolestaan järjesti alueellaan ensimmäisen elinkeinoelämälle suunnatun maanpuolustuskurssin marraskuun alussa.