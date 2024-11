Vuoden Venny-tunnustuspalkinto terveyspedagogiikan tutkijalle

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen terveyspedagogiikan professori (emerita), TtT Leena Salminen on terveysalan koulutuksen kansallinen ja kansainvälinen osaaja, vaikuttaja, monipuolinen kouluttaja ja aktiivinen tutkija. Salmisen opetustyön keskeinen periaate on ollut yhdessä tekeminen, oppijan kunnioittaminen ja joustavuus. Opettamisen ja oppimisen tutkimuksen lisäksi koulutuksessa on Salmisen mukaan erityisen tärkeää opiskelijaryhmien yhteenkuuluvuus ja yhdessä työskenteleminen, toisilta oppiminen ja vahva tieteellinen perusta.

Salminen on vastannut Turun yliopiston terveysalan koulutuksen tutkimusohjelmasta. Hän oli käynnistämässä maassamme ainutlaatuista yliopistojen terveysalan opettajakoulutusyksiköiden tutkimusyhteistyötä, jonka tuloksena syntyi mm. laajasti käytetty Terveysalan opettajan käsikirja. Salminen on julkaissut yhteensä 113 tieteellistä vertaisarvioitua julkaisua sekä lukuisia ammattilehti- ja muita julkaisuja ja tutkimus on saanut monipuolista rahoitusta. Väitöskirjassaan Salminen kehitti uuden, innovatiivisen terveysalan opettajien osaamismittarin, joka on eri tahoilla edelleen käytössä.

Professori Salminen on tehnyt 24 kansainvälistä opettajavaihtoa, ollut vierailevana professorina Barcelonassa ja Tarton yliopistossa ja vastannut vuosien ajan kansainvälisestä ELENE-opintojaksosta. Hän on ollut tutkijana kuuden Euroopan maan Professional Competence-tutkimuksessa, jossa arvioitiin koulutuksesta valmistuvien sairaanhoitajien ammatillista osaamista ja vastannut kuuden maan New Nurse Educator-ohjelman toteutuksesta, jonka tuotoksena julkaistiin kansainväliset suositukset terveysalan opettajankoulutuksen toteutukseen. Salmisen osaamista on hyödynnetty mm. Ranskan sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä.

Ansiomitalit KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen kehittäjille ja taloushallinnon asiantuntijalle

Yliopistonlehtori (emerita) TtT Meeri Koivula on tehnyt pääosan urastaan Tampereen yliopistossa hoitotieteen laitoksella eri tehtävissä. Hän on kouluttanut noin 400 opettajaa terveysalalle ja julkaissut yhdessä tutkimusryhmien kanssa runsaasti tieteellisiä alkuperäistutkimuksia, kappaleita oppikirjoissa sekä muuta oppimateriaalia. Tutkimusintressit ovat kohdistuneet opettajakoulutukseen, hoitajasta opettajaksi kehittymiseen, terveysalan opettajien osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Hän on toiminut Baltian maiden ja Pohjoismaiden usean korkeakoulun hoitotyön opettajien verkostossa.

Meeri Koivula toteaa, että ”olen kokenut aikuisten terveysalan ammattilaisten kouluttamisen opettajiksi kiinnostavana ja palkitsevana tehtävänä. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö koulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa on ollut innostavaa ja uutta tietoa on voinut soveltaa omassa työssä ja käyttää opetuksen sisällöissä. ”

Professori (emerita) TtT Helvi Kyngäs on toiminut vuosien ajan Oulun yliopiston professorina sekä hoitotieteen, terveyshallintotieteen tutkimusyksikön johtajana. Helvi Kyngäs on ansioitunut hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen kehittäjä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt pitkäaikaisesti sairaiden hoitoon sitoutumiseen ja sen edistämiseen hoitotyön menetelmillä. Hän on tehnyt myös vaikuttavuustutkimusta ja kehittänyt hoitotyön vaikuttavuuden arviointimittareita. Kyngäs on tunnettu kansainvälisestä sisällönanalyysiä käsittelevästä artikkelista, joka on yksi eniten viitattu hoitotieteellinen julkaisu. Hänellä on ollut useita kansainvälisiä hoitotieteen opetussuunnitelmien, tutkimuksen kehittämiseen ja arviointiin liittyneitä tehtäviä.

Taloushallinnon erikoisasiantuntija, KLT Timo Peltonen on toiminut noin 30 vuotta tilitoimistoyrittäjänä, sitä ennen konttoripäällikkönä ja erilaisissa taloushallinnon tehtävissä yritysmaailmassa. Säätiöt ja muut kolmannen sektorin toimijat ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi. Peltonen on toiminut koulutussäätiön taloushallinnon asiantuntijana ja yhtiönsä Laskentavisio Oy kautta säätiön kirjanpitäjänä vuodesta 2008 alkaen auttaen ja varmistaen säätiön hyvää taloudenpitoa. Siirryttyään Mandaatti Oy:n palvelukseen yhteistyö on jatkunut Mandaatti Oy:n toimesta, joka huolehtii säätiön kirjanpidosta ja asiantuntija-avusta taloushallinnon kysymyksissä.

Itä-Suomen yliopiston, terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteen laitoksen terveyspedagogiikan professori, TtT Terhi Saaranen johtaa ja kehittää alan tutkimusta sekä opetusta kohdistuen terveyden edistämiseen ja pitkäaikaisten terveysongelmien hoitoon digitaalisessa yhteiskunnassa.

Saarasella on yli 20 vuoden kokemus työhyvinvointitutkimuksesta ja useiden kansallisten sekä kansainvälisten koulutusalan hankkeiden johtamisesta. Opetuksen kehittäjänä hänellä on kokemusta verkko- pohjaisten opintojaksojen suunnittelusta, tuottamisesta, arvioimisesta ja monialaisen suursimulaation kehittämisestä usean organisaation yhteistyönä Itä-Suomen alueella. Hänellä on vertaisarvioituja artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa yli 120 ja mittava määrä konferenssiesityksiä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä muita julkaisuja.

Turun yliopiston dosentti, Metropolia ammattikorkeakoulun tutkimusetiikan asiantuntija, TtT Arja Suikkalan tutkimus- ja kehittämistyö on painottunut hoitotyön koulutukseen ja erityisesti opiskelijan ja potilaan yhteistyösuhteeseen, potilaan kokemuksellisen tiedon hyödyntämiseen, tulevaisuuden osaamiseen ja moraalis - eettisiin kysymyksiin elämän loppuvaiheen hoidossa. Hän on toiminut asiantuntijana, tutkijana ja kehittäjänä useissa hoitotieteen ja hoitotyön koulutuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Suikkalan kehittämä opiskelija-potilassuhdetta arvioivan mittarin käyttö on vakiintunut hyvinvointialueilla osaksi opiskelijaohjauksen laadun kehittämistä.