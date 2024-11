Brahenkenttä avaa Helsingin ulkoluistelukauden

Brahenkentän jäädyttäminen aloitettiin marraskuun alussa, mutta jäädyttämisessä on ollut useita haasteita. Jäädytyskoneiston vieressä oleva muuntaja ylikuumeni, minkä vuoksi ajoittain ainoastaan toista kentän jäädytyskoneistoa pystyttiin pitämään käynnissä jäädytyksen aikana. Lisäksi Brahenkentän tekonurmen alla oleva niin sanottu joustokerros reagoi jäädytykseen siten, että tekonurmen pinnasta tuli aaltoilevan epätasainen. Näin ollen epätasaista pintaa jouduttiin jäädyttämään toistuvasti paikkakohtaisesti, jotta jäästä saatiin tasainen. Marraskuun lämmin ilma ei sekään helpottanut Brahenkentän jäädyttämistä.

Jäädyttämisiä on aloitettu myös muilla Helsingin tekojäillä. Loput tekojäät avataan asteittain marras- ja joulukuun vaihteessa. Helsingin tekojäiden erilaiset ja eri-ikäiset jäädytyslaitteistot vaikuttavat osiltaan tekojäiden aukeamisaikoihin. Lisäksi tekojäiden maantieteellinen sijainti vaikuttaa kenttien jäädytysolosuhteisiin. Esimerkiksi Jätkäsaaren tekojääkentän jäädytykseen omat haasteensa tuo kentän läheinen meri, jonka vuoksi Jätkäsaaressa on usein lämpimämmät ja kosteammat jäädytysolosuhteet kuin muualla pääkaupungissa.

Tekojäiden jäädytysaikatauluissa seurataan tarkasti myös sääolosuhteita. Ulkolämpötilan ollessa useita asteita plussan puolella, ei ole myöskään ekologisesti kannattavaa eikä kestävää aloittaa isojen kenttäalueiden jäädytyksiä.

– Helsingin talvisää on nykyään valitettavan vaihtelevaa ja luonnonjäiden pitäminen auki on haastavaa, vaikka kaikkemme teemme sen eteen. Jotta helsinkiläiset pääsevät talvisin varmasti luistelemaan, on meillä varsin kattava ja maksuton tekojäärataverkosto. Tulemme myös jatkamaan tekojääratojen lisäämistä, seuraavana on vuorossa Vuosaari, kertoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Brahenkentän tekojääkentän luistelukausi jatkuu sääolosuhteiden salliessa maaliskuun 2025 puoleenväliin. Muiden Helsingin tekojäiden kausi päättyy näillä näkymin helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Helsingin tekojäiden yleisöluisteluajat ja mahdolliset poikkeusaikataulut listataan kunkin tekojään nettisivuille:

Brahenkenttä https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:41549

Johanneksenkenttä https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:41038

Jätkäsaaren tekojääkenttä https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:61464

Kontulan tekojääkenttä https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:40725

Käpylän tekojääkenttä https://liikunta.hel.fi/paikat/tprek:42185

Käpylän tekojääkaukalo https://liikunta.hel.fi/paikat/tprek:41770

Laajasalon tekojääkenttä https://liikunta.hel.fi/paikat/tprek:40421

Lassilan tekojääkaukalo https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:40493

Lauttasaaren tekojääkaukalo https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:42249

Pukinmäen tekojääkaukalo https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:40402

Oulunkylän tekojääkenttä on tällä kaudella remontin vuoksi kokonaan suljettu. Tämänhetkisen aikataulun mukaan Oulunkylän tekojäällä luistellaan jälleen talvikaudella 2025–2026.

Helsingin tekojäiden ja niin sanottujen luonnonjääluistelukenttien tilanteista tiedotetaan vielä erikseen myöhemmin muun muassa Helsingin kaupungin liikunta.hel.fi -nettisivustolla, ulkoliikunta.hel.fi -palvelussa ja Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Helsinki liikkuu -sosiaalisen median kanavissa.