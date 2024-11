Pohde tarjoaa kuntoutusohjausta lapsille ja nuorille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tarjotaan kuntoutusohjausta perustasolla alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja perheille. Kuntoutusohjauksella tuetaan lapsen tai nuoren suoriutumista ja osallisuutta omassa arjessa ja toimintaympäristössä. Tavoitteena on varmistaa toimiva ja tarkoituksenmukainen kuntoutus- ja palvelukokonaisuus.

Kuntoutusohjaajaan voi olla yhteydessä puhelimitse. Myös läheinen tai ammattilainen voi olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan asiakkaan luvalla.

Elokuussa 2023 käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kuntoutusohjaajan toimintamallin kehittämishanke. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. Kokemukset kuntoutusohjauksesta ovat olleet positiivisia ja kuntoutusohjauksen tarve on havaittu. Perheen ja asiakkaiden tilanteet ovat usein haastavia ja tällaisissa tilanteissa on voitu hyödyntää kuntoutusohjaajan osaamista osana muuta moniammatillista työryhmää.

Kuntoutusohjaus on osa Pohteen kuntoutuksen palvelua ja sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kuntoutusohjaus osaksi Pohteen pysyvää palveluvalikoimaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntoutusohjauksen palvelunumero on 040 318 5283.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Lasten ja nuorten kuntoutusohjauksen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).