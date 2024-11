Iitin laboratorion aukioloaika muuttuu 1.12.2024

Kanta-Hämeen laboratorioissa aukiolomuutoksia 26.2.2024 12:17:45 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen alueen laboratorioissa tapahtuu aukiolomuutoksia 4.3.2024 alkaen: Ypäjän laboratorio on avoinna maanantaisin klo 8–12. Humppilan laboratorio on avoinna tiistaisin klo 8–12. Jokioisten laboratorio on avoinna keskiviikkoisin klo 8–12. Tammelan laboratorio on avoinna torstaisin klo 8–12. Rengon laboratorio on avoinna torstaisin klo 7.30–14.30. Oitin laboratorio on avoinna torstaisin 7.30–14.30. Kevään 2024 aikana Fimlabin näytteenottotoimipisteiden aukioloajoissa on lisäksi tilapäisiä muutoksia: Lopen ja Oitin laboratoriot ovat suljettuina viikot 8, 14 ja 19. Tervakosken laboratorio on suljettuna viikot 9, 13 ja 19. Kalvolan, Hauhon ja Rengon laboratoriot ovat suljettuina viikot 9, 13 ja 19. Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän laboratoriot ovat suljettuina viikot 9, 13 ja 19. Sulkuviikkojen aikana palvelemme asiakkaita muissa alueen toimipisteissämme. Kanta-Hämeen alueen asukkaat voivat jatkossakin asioida kaikissa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan toimipisteiss