OSAO osallistuu Lumo-valofestivaalille opiskelijoiden omalla teoksella

Idea Echoes-teokseen lähti opiskelija Paavo Salonurmelta, joka kuvasi Oulun hylättyjä rakennuksia osana koulutehtäväänsä.

”Opettaja kannusti kokoamaan työryhmän ja ideoimaan teeman ympärille valoteoksen. Osallistuimme keväällä Lumo-teoshakuun ja siinä tärppäsi”, Salonurmi kertoo.

Teos on tarkkaan suunniteltu, ja teoksen kokoaminen aloitettiin marraskuun alussa. Uniikit laserkaiverretut pleksilevyt on tilattu Tampereelta ja OSAOn puuala on toteuttanut osan teoksen muista osista ja rakenteista. Muut materiaalit ovat kierrätettyjä ja kuvastavat sitä paikkaa ja rakennusta, josta kukin kuva kertoo.

Teos on nähtävissä Lumo-valofestivaalilla Franzenin puistossa Oulussa 22.–24.11.

Autot ja raskaskoneet muuntuvat valotaideteoksiksi

OSAO valaisee arkea myös muulla tapaa, kun sen eri yksiköt ja alat ovat ottaneet vastaan Oulu2026:n Valon kuukausi -haasteen.

Ajoneuvoalat Haukiputaalla ja Muhoksella tuunaavat autoja amispoppia soittaviksi valoteoksiksi. Opiskelijat muuttavat yksiköiden autot musiikin tahtiin välkkyviksi valoteoksiksi asentamalla valoja ja suunnittelemalla amissoittolistat.

Taivalkoskella valaistaan raskaskoneita valoteokseksi Kuusamontien varteen. Raskaskoneet tuodaan lumen tullen metsästä ja kaivoksilta takaisin yksikön pihaan, jolloin näyttävät koneet saavat valokylvyn.

Ajoneuvoteokset ovat nähtävillä yksiköiden pihoissa ja niiden toivotaan tuovan valoa myös lähialueiden asukkaille. Valoprojektien taustalla on OSAOn Agentti023-hanke, joka edistää OSAOlla kulttuuri-ilmastonmuutosta Oulu2026-toiminnan mukaisesti. Hanke on Oulun kaupungin ja Euroopan unionin osarahoittama.

Autovaloteokset ja amispoppia

OSAO Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, Haukipudas

Valot sytytetään ensimmäisen kerran keskiviikkona 20.11. klo 12.45. Auto on nähtävissä Haukiputaan yksikön pihassa 20.11. klo 12.45–20 ja 21.11.–22.11. klo 8–20.

OSAO Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, Muhos

Valot sytytetään ensimmäisen kerran keskiviikkona 20.11. klo 12.00. Auto on nähtävissä Muhoksen yksikön pihassa 20.11. klo 12–20 ja 21.11.–22.11. klo 8–20.

