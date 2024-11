Ville Niinistö vanhempainvapaalle

– Kasper syntyi viime syksynä pitkään ja hartaasti toivottuna lapsena. Olin vaimoni kanssa tiiviisti läsnä Kasperin keskoshoidossa, missä on omat huolensa ja murheensa. Nyt haluan olla isänä päävastuussa myös lapsen arkisesta päivittäisestä hoidosta hänen kasvaessaan. Isä-lapsisuhteen kannalta vanhempainvapaan käyttäminen on ihan parhaita asioita, joka kantaa pitkälle eteenpäin yhteisessä elämässä, Ville Niinistö sanoo.

Ville Niinistöstä on tärkeää osoittaa, että isä voi jäädä vanhempainvapaalle mistä tahansa työstä. Hän oli ensimmäinen kansanedustajaisä, joka jäi pitkälle vanhempainvapaalle ollen tyttärensä kanssa kotona vuonna 2007 lähes puoli vuotta.

– Perhevapaiden jakautuminen molemmille vanhemmille edistää yhteiskunnan tasa-arvoa niin kotona kuin työelämässä. Se auttaa myös perheiden arjen jaksamisessa. Marinin hallituksen toteuttama, vihreiden pitkään ajama tasa-arvoinen perhevapaauudistus on onnistunut: isien pitämien vanhempainrahapäivien määrä on lähes kaksinkertaistunut Kelan tilastojen mukaan. Nykyään isät pitävät lähes 20 % kaikista vanhempainvapaapäivistä, kun luku oli vuonna 2004 vain 7 % jäädessäni esikoiseni kanssa kotiin. Suurin parannus tässä on tullut vapaiden rakenteiden muuttamisella, Ville Niinistö sanoo.