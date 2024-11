SDP:n Suhonen: Hallituksen politiikka kaataa hyvinvointialueet

– Hallituksen politiikka on tuhon tie. Hallitus vie hyvinvointialueiden rahat ja jättää hyvinvointialueet oman onnensa nojaan. Säästöhuuma on sekoittanut hallituksen päät, epäilee kansanedustaja Suhonen.

”Ikääntyneiden palveluissa säästöt johtuvat paljolti siitä, että Suomen hallitus on pudottamassa henkilöstömitoitusta vanhusten ympärivuorokautisessa asumisessa 0,65:stä 0,6:een ensi vuoden alusta lähtien. – Olemme joutuneet reagoimaan mitoitustilanteeseen, koska valtio on vienyt ne rahat jo pois” Näin tilannetta on perustellut hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen WL:ssä tänään.

– Kun olisi olemassa asiantuntijoiden mukainen ja jopa suosittelema vaihtoehto, jolla annettaisiin lisäaikaa alueille sopeuttaa toimiaan, niin äkkikäännöksiltä vältyttäisiin. Ja miten voi olla hallituksella kuitenkin rahaa yksityisen terveydenhuollon tukemiseen samaan aikaan, Suhonen kysyy.

Kaiken sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen leikkausten lisäksi hallitus on lakkauttamassa vielä Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden ympärivuorokautiset päivystykset. Hallitus jättää ihmiset hoitamatta ja heitteille, Suhonen päättää.