Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2024

Talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 sekä talousarvio 2025 etenee valtuustokäsittelyyn

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027 sekä talousarvion 2025.

Vuoden 2025 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 472 374 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 7 prosenttia. Toimintakulut ovat 5 699 351 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 6,5 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Lisäksi Karelia ENI CBC -ohjelman teknisen tuen käyttöoikeus on päättynyt syyskuun 2024 lopussa.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maksuosuuksiin.

Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien poistojen jälkeen -240 858 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 240 858 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan runsaasti palautetta

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaehdotuksen julkinen kuuleminen pidettiin 23.9.-24.10.2024. Kuulemisaikana saatiin miltei 150 palautetta yhteensä 123 osalliselta. Maakunnan 30 kunnasta muistutuksen jätti kolmetoista, yksi kannanotto saatiin seudulliselta kehittämiskeskukselta. Naapurimaakunnista kannanotot saatiin Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin liitosta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi palautetta saatiin Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksista. Viranomaistahoilta saatiin kuusi muistutusta: Fingrid Oyj, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Paliskuntain yhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Yhdistyksiltä ja yhteisöiltä saatiin 28 muistutusta, yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä 55 mielipidettä, osa yhteiskannanottoina. Muistutuksia saatiin 14 tuulivoimatoimijalta. Kansainvälisen kuulemisen osalta palautetta saatiin kahdeksalta ruotsalaiselta taholta: Trafikverket, Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sametingen/Sámediggi, Länstyrelsen Norrbotten, Haparanda ja BirdLife Sverige.

Julkisen ehdotusvaiheen palaute merkittiin tiedoksi ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastuualueen valtuutettiin jatkamaan valmistelutyötä käydyn evästyskeskustelun pohjalta. Maakuntavaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavasta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2026–2029 valmistelu käynnistyy

Maakuntahallitus päätti käynnistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2026–2029 valmistelun. Maakuntaohjelman työsuunnitelma hyväksyttiin.

Maakuntien liitot valmistelevat maakuntaohjelmat vuosille 2026–2029. Maakuntaohjelma sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2026–2029 on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2025.

Voimassa olevan maakuntaohjelman 2022–2025 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uuden maakuntaohjelman valmistelua. Arvioinnin loppuraportti toimitetaan marraskuun 2024 lopussa.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja vaihtuu

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo on anonut eroa maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää eron Jussi Ylitalolle maakuntahallituksen puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä, valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen ja valitsee maakuntahallitukselle uuden puheenjohtajan.

Maakunnan yhteistyöryhmän henkilömuutokset

Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään Suomen metsäkeskuksen edustajaksi Eeva-Liisa Revon tilalle Timo Piston ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maria Isolahden, samalla Arto Sorrin varajäsenyys päättyi.

Maakuntahallitus myönsi eron Maarit Jutilalle maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenyydestä ja nimitti hänen tilalleen Annikki Sipilän Jarmo Vuolteenahon henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Lyhyesti

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rakennerahasto-ohjelman, JTF-rahaston sekä kansallisen rahoituksen toteutuminen merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian päivityksen vuosille 2024–2027 äänestyksen jälkeen äänin 9–2. Maakuntahallituksen jäsen Esa Aalto jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian 2025–2028 arvot, mission, vision ja strategiset päämäärät.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintäsuunnitelman.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 12.12.2022 toimenpidealoitteen ”Seuraavalla kaudella selvitetään mahdollisuus vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen maakunnan vesistöissä”. Toimenpidealoitteen mukainen selvitys on valmistunut. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

