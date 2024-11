Verkkosaaressa keskeytetyt rakennustyöt jatkuvat nyt kokonaisuudessaan

Osoitteessa Pilkkikuja 2 sijaitsevan työmaan toiminta keskeytettiin toissa viikolla, kun kappaletavaranosturilla varustettu kuorma-auto kaatui ja osui päiväkodin varastorakennukseen. Työmaa sijaitsee Kalasatamassa Verkkosaaressa.

Urakoitsija Peab on käynnistänyt työmaan toimintaa uudelleen sitä mukaa, kun on varmistettu, että työmaalla on edellytykset jatkaa töitä turvallisesti.

Työmaalla tehdään myöhemmin tänä vuonna muun muassa julkisivujen ja räystäiden peltitöitä sekä parvekekaiteiden asennuksia. Kun päiväkodin lähellä aloitetaan uusia työvaiheita, niiden turvallisuuteen liittyvät järjestelyt suunnitellaan erikseen.

Helsingin kaupunki urakan tilaajana jatkaa urakan seurantaa. Myös aluehallintovirasto (AVI) jatkaa omaa selvitystään työmaalla tapahtuneista läheltä piti -tilanteista.